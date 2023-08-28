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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Ясная и жаркая погода ожидает жителей Ростова в последнюю неделю лета

Ясная и жаркая погода ожидает жителей Ростова в последнюю неделю лета

28 августа 2023, 08:27
Фото: 1MI
Ясная и жаркая погода ожидает жителей Ростова в последнюю неделю лета
Последние дни лета выдадутся в Ростове жаркими, осадков в городе не ожидается, сообщили синоптики.

Последние дни лета будут в Ростове ясными и жаркими. Дождей до конца недели не прогнозируется. В понедельник, 28 августа, температура воздуха днем составит +32 градуса, вечером же похолодает до +19.

Во вторник, 29 августа, температура воздуха чуть снизится до +27 градусов днем и +16 градусов вечером. Ближе к середине недели снова станет жарко. Столбики термометров поднимутся днем до +32 градусов днем и до +21 градуса вечером.

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По прогнозам синоптиков, начало сентября также выдастся в Ростове жарким и сухим.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде осенью в Ростовской области.

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