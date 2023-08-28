Житель Новочеркасска продавал паленый алкоголь в бутылках из-под элитного коньяка

Теперь в отношении жителя Новочеркасска возбудили второе уголовное дело, если его вина будет доказана — ему грозит от 100 до 300 тысяч штрафа, обязательные работы сроком до 480 часов, либо лишение свободы сроком до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.