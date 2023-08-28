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Published Сегодня, 18:01

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Житель Новочеркасска продавал паленый алкоголь в бутылках из-под элитного коньяка

Житель Новочеркасска продавал паленый алкоголь в бутылках из-под элитного коньяка

28 августа 2023, 18:01
Фото: 1MI
Житель Новочеркасска продавал паленый алкоголь в бутылках из-под элитного коньяка
В Ростовской области предприниматель собирался продать более 200 литров контрафактного коньяка под видом элитного алкоголя, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

В Ростовской области следователи МУ МВД России «Новочеркасское» в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении немаркированного алкоголя обнаружили факт незаконного использования товарного знака.

Сообщается, что в квартире 47-летнего жителя Новочеркасска обнаружили 435 бутылок контрафактного алкоголя, подготовленного к продаже с помощью этикеток с логотипом известного французского коньячного бренда. Цены на продукцию бренда, согласно открытым данным, начинаются от 27 тысяч рублей за бутылку. Общий объем изъятого из квартиры дончанина алкоголя составил 220 литров.

Фото: Донская полиция

В полиции уточнили, что хотя алкоголь и не соответствовал госстандарту алкогольной продукции, он не представлял опасности для жизни или здоровья покупателей. Однако сумма ущерба, причиненного правообладателю товарного знака, превысила отметку в 4,8 миллиона рублей.

Теперь в отношении жителя Новочеркасска возбудили второе уголовное дело, если его вина будет доказана — ему грозит от 100 до 300 тысяч штрафа, обязательные работы сроком до 480 часов, либо лишение свободы сроком до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

«Расследование продолжается», — сказано в сообщении полиции.

Ранее стало известно, что в Ростове запретят продажу алкоголя в День знаний.

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