Житель Новочеркасска продавал паленый алкоголь в бутылках из-под элитного коньяка

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В Ростовской области следователи МУ МВД России «Новочеркасское» в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении немаркированного алкоголя обнаружили факт незаконного использования товарного знака.
Сообщается, что в квартире 47-летнего жителя Новочеркасска обнаружили 435 бутылок контрафактного алкоголя, подготовленного к продаже с помощью этикеток с логотипом известного французского коньячного бренда. Цены на продукцию бренда, согласно открытым данным, начинаются от 27 тысяч рублей за бутылку. Общий объем изъятого из квартиры дончанина алкоголя составил 220 литров.
В полиции уточнили, что хотя алкоголь и не соответствовал госстандарту алкогольной продукции, он не представлял опасности для жизни или здоровья покупателей. Однако сумма ущерба, причиненного правообладателю товарного знака, превысила отметку в 4,8 миллиона рублей.
Теперь в отношении жителя Новочеркасска возбудили второе уголовное дело, если его вина будет доказана — ему грозит от 100 до 300 тысяч штрафа, обязательные работы сроком до 480 часов, либо лишение свободы сроком до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
«Расследование продолжается», — сказано в сообщении полиции.
Ранее стало известно, что в Ростове запретят продажу алкоголя в День знаний.