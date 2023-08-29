Благополучие донских женщин связали со способностью рожать и заниматься бизнесом

Самой большой блок мер посвящен сохранению здоровья женщин всех возрастов, из них как минимум четыре меры касаются репродуктивного здоровья дончанок. Среди них открытие на базе медучреждений центров и кабинетов по работе с женщинами, желающими иметь ребенка, создание школы репродуктивного здоровья на базе центра охраны здоровья семьи и репродукции в 2023–2026 годах, консультирование и работа с женщинами в состоянии репродуктивного выбора, чтобы снизить число абортов, а также проведение бесед с пациентами, страдающими бесплодием, о вспомогательных репродуктивных технологиях. Все это, согласно тексту документа, должно создать условия для повышения роли женщин в формировании здорового общества.