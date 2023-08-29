Благополучие донских женщин связали со способностью рожать и заниматься бизнесом

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Напомним, вечером вторника, 29 августа, стало известно, что в Ростовской области выпустили постановление, которое определяет не только состав Совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин в течение следующих семи лет, но и комплекс мер по улучшению жизни женщин.
В первый блок включили план по профилактике социального неблагополучия женщин, в частности помощь в трудных жизненных ситуациях, а также социально-медицинские и социально-психологические услуги женщинам, которые не могут принять решение о рождении ребенка или отказе от материнства. Кроме того, в список включили мероприятия по ресоциализации женщин, которые находились в местах лишения свободы.
Самой большой блок мер посвящен сохранению здоровья женщин всех возрастов, из них как минимум четыре меры касаются репродуктивного здоровья дончанок. Среди них открытие на базе медучреждений центров и кабинетов по работе с женщинами, желающими иметь ребенка, создание школы репродуктивного здоровья на базе центра охраны здоровья семьи и репродукции в 2023–2026 годах, консультирование и работа с женщинами в состоянии репродуктивного выбора, чтобы снизить число абортов, а также проведение бесед с пациентами, страдающими бесплодием, о вспомогательных репродуктивных технологиях. Все это, согласно тексту документа, должно создать условия для повышения роли женщин в формировании здорового общества.
Последние блоки документа касались повышения роли женщин в развитии общества, экономики и общественно-политической жизни страны и Ростовской области. Здесь в качестве мер по улучшению качества жизни женщин упоминают получение дополнительного образования или профессионального обучения женщин с детьми-дошкольниками и малолетними детьми в возрасте до трех лет, поддержка работников с семейными обязанностями, чтобы создать условия, позволяющие совмещать свою роль в семье с профессиональными обязанностями. Кроме того, упоминается предоставление мер поддержки семьям с детьми, профориентация девочек и женщин и вовлечение дончанок в предпринимательскую деятельность и общественно-политическую жизнь.
С полным планом мер можно ознакомиться в постановлении.
Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются создать совет по улучшению жизни дончан.