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Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Благополучие женщин Ростовской области связали со способностью рожать

Благополучие донских женщин связали со способностью рожать и заниматься бизнесом

29 августа 2023, 18:54
Фото: pxhere.com
Благополучие женщин Ростовской области связали со способностью рожать
В Ростовской области благополучие женщин связали со способностью рожать детей и быть предпринимателем, документ появился на портале донского правительства.

Напомним, вечером вторника, 29 августа, стало известно, что в Ростовской области выпустили постановление, которое определяет не только состав Совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин в течение следующих семи лет, но и комплекс мер по улучшению жизни женщин.

В первый блок включили план по профилактике социального неблагополучия женщин, в частности помощь в трудных жизненных ситуациях, а также социально-медицинские и социально-психологические услуги женщинам, которые не могут принять решение о рождении ребенка или отказе от материнства. Кроме того, в список включили мероприятия по ресоциализации женщин, которые находились в местах лишения свободы.

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Самой большой блок мер посвящен сохранению здоровья женщин всех возрастов, из них как минимум четыре меры касаются репродуктивного здоровья дончанок. Среди них открытие на базе медучреждений центров и кабинетов по работе с женщинами, желающими иметь ребенка, создание школы репродуктивного здоровья на базе центра охраны здоровья семьи и репродукции в 2023–2026 годах, консультирование и работа с женщинами в состоянии репродуктивного выбора, чтобы снизить число абортов, а также проведение бесед с пациентами, страдающими бесплодием, о вспомогательных репродуктивных технологиях. Все это, согласно тексту документа, должно создать условия для повышения роли женщин в формировании здорового общества.

Последние блоки документа касались повышения роли женщин в развитии общества, экономики и общественно-политической жизни страны и Ростовской области. Здесь в качестве мер по улучшению качества жизни женщин упоминают получение дополнительного образования или профессионального обучения женщин с детьми-дошкольниками и малолетними детьми в возрасте до трех лет, поддержка работников с семейными обязанностями, чтобы создать условия, позволяющие совмещать свою роль в семье с профессиональными обязанностями. Кроме того, упоминается предоставление мер поддержки семьям с детьми, профориентация девочек и женщин и вовлечение дончанок в предпринимательскую деятельность и общественно-политическую жизнь.

С полным планом мер можно ознакомиться в постановлении.

Ранее стало известно, что в Ростовской области собираются создать совет по улучшению жизни дончан.

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