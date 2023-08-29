Дизельное топливо пропало на ряде заправок в Ростове

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Один из водителей рассказал, что не может найти дизельное топливо для своего автомобиля, так как на заправках оно закончилось, а новые партии пока не привезли. В частности, он рассказал, что проблемы появились на заправках «Лукойла».
«Я заехал на АЗС, которая расположена в выезде из Александровки, рядом с постом ДПС. Здесь заправиться не получилось, топлива в продаже не оказалось», — заявил собеседник.
Добавим, что это не первая подобная жалоба от водителей, так как ранее они рассказали о закрывшихся АЗС «Газпрома» из-за дефицита топлива. Вместе с этим люди говорят и о резком подорожании бензина.
При этом на одной из заправок корреспонденту RostovGazeta рассказали, что отсутствие топлива на некоторых АЗС можно объяснить только грядущим повышением цен на него.