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Published Сегодня, 09:20

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Дизельное топливо пропало на нескольких заправках в Ростовской области

Дизельное топливо пропало на ряде заправок в Ростове

29 августа 2023, 09:20
Фото: rostovgazeta.ru
Дизельное топливо пропало на нескольких заправках в Ростовской области
В Ростове на ряде АЗС появился дефицит дизельного топлива, сообщили читатели редакции RostovGazeta.

Один из водителей рассказал, что не может найти дизельное топливо для своего автомобиля, так как на заправках оно закончилось, а новые партии пока не привезли. В частности, он рассказал, что проблемы появились на заправках «Лукойла».

«Я заехал на АЗС, которая расположена в выезде из Александровки, рядом с постом ДПС. Здесь заправиться не получилось, топлива в продаже не оказалось», — заявил собеседник.

Эксперт рассказал, почему на некоторых заправках в Ростовской области нет бензина
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Добавим, что это не первая подобная жалоба от водителей, так как ранее они рассказали о закрывшихся АЗС «Газпрома» из-за дефицита топлива. Вместе с этим люди говорят и о резком подорожании бензина.

При этом на одной из заправок корреспонденту RostovGazeta рассказали, что отсутствие топлива на некоторых АЗС можно объяснить только грядущим повышением цен на него.

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#Экономика#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бензин#Дефицит#АЗС#Дизельное топливо#Газпром#Лукойл#Подорожание цен
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