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Для музея в Таганроге купят машины после падения ракеты

Для музея в Таганроге купят машины после падения ракеты

29 августа 2023, 10:55
Фото: Firoku/cc by sa 4.0/wiokimedia.org
Для музея в Таганроге купят машины после падения ракеты
В Ростовской области выделили деньги для покупки транспорта для нужд Таганрогского художественного музея, сообщили в правительстве региона.

По решению губернатора Василия Голубева, из бюджета области выделили свыше 5,3 миллиона рублей на покупку транспорта. Дело в том, что машины, которые находились в гараже музея, получили повреждения и восстановлению не подлежат.

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«Для продолжения непрерывной работы культурного учреждения, а также проведения обменных выставок с музеями из других регионов, будут закуплены два автомобиля: LADA Vesta Cross и „ГАЗель NEXT“ или аналогичные модели», — рассказали в правительстве.

Напомним, что 28 июля сбитая украинская ракета упала в центре Таганрога, а ее обломки разрушили местное кафе и частично повредили здание музея. Пострадали и находившиеся внутри предметы искусства.

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