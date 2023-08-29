Для музея в Таганроге купят машины после падения ракеты

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По решению губернатора Василия Голубева, из бюджета области выделили свыше 5,3 миллиона рублей на покупку транспорта. Дело в том, что машины, которые находились в гараже музея, получили повреждения и восстановлению не подлежат.
«Для продолжения непрерывной работы культурного учреждения, а также проведения обменных выставок с музеями из других регионов, будут закуплены два автомобиля: LADA Vesta Cross и „ГАЗель NEXT“ или аналогичные модели», — рассказали в правительстве.
Напомним, что 28 июля сбитая украинская ракета упала в центре Таганрога, а ее обломки разрушили местное кафе и частично повредили здание музея. Пострадали и находившиеся внутри предметы искусства.