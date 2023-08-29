До 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта

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Во вторник, 29 августа, власти сообщили, что в центре города планируется отремонтировать водопроводную линию по переулку Островскому. Из-за этого на период ремонта, с 18 сентября по 15 декабря, введут ограничения для движения транспорта по переулку Островскому с западной стороны в границах улиц Большой Садовой и Пушкинской. На этом участке три месяца будет действовать одностороннее движение в северном направлении.
Кроме того, из-за аналогичных работ на проспекте Сиверса и улице Депутатской ограничат проезд автомобилей по крайней правой полосе площади Гвардейской от строения на Гвардейской, 3 до съезда на Сиверса и далее по крайней правой полосе Сиверса до улицы Депутатской.
Ранее стало известно, где в Ростове запретили парковать машины.