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До 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта

До 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта

29 августа 2023, 18:00
Фото: 1MI
До 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта
В Ростове с 18 сентября по 15 декабря ограничат движение автомобилей по некоторым улицам в центре города, информация об этом появилась на портале администрации.

Во вторник, 29 августа, власти сообщили, что в центре города планируется отремонтировать водопроводную линию по переулку Островскому. Из-за этого на период ремонта, с 18 сентября по 15 декабря, введут ограничения для движения транспорта по переулку Островскому с западной стороны в границах улиц Большой Садовой и Пушкинской. На этом участке три месяца будет действовать одностороннее движение в северном направлении.

В центре Ростова ограничат движение машин до декабря из-за работ на тепломагистралях
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Кроме того, из-за аналогичных работ на проспекте Сиверса и улице Депутатской ограничат проезд автомобилей по крайней правой полосе площади Гвардейской от строения на Гвардейской, 3 до съезда на Сиверса и далее по крайней правой полосе Сиверса до улицы Депутатской.

Ранее стало известно, где в Ростове запретили парковать машины.

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