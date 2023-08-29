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Две иномарки сгорели на Островского в Ростове-на-Дону

Две иномарки сгорели на Островского в Ростове-на-Дону

29 августа 2023, 07:57
Фото: 1MI
Две иномарки сгорели на Островского в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошло возгорание сразу двух автомобилей, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось в вечернее время на улице Островского, 78. Здесь загорелись автомобили Chery и Mercedes.

«Первая машина вспыхнула на площади два квадратных метра, вторая — пять „квадратов“. К ликвидации огня привлекли шесть человек, они использовали две единицы техники», — уточнили в управлении.

В центре Ростова рядом с консерваторией вспыхнул пожар 28 августа
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Происшествие случилось в вечернее время на улице Островского, 78. Здесь загорелись автомобили Chery и Mercedes.Происшествие случилось в вечернее время на улице Островского, 78. Здесь загорелись автомобили Chery и Mercedes.
Происшествие случилось в вечернее время на улице Островского, 78. Здесь загорелись автомобили Chery и Mercedes.
Фото: соцсети / МК-Ростов-на-Дону

В данный момент устанавливается причина пожара. О пострадавших информации не появлялось.

Ранее в центре Ростова рядом с консерваторией вспыхнул пожар 28 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Происшествия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Автомобили#Mercedes#Островского#Chery
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