Две иномарки сгорели на Островского в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Происшествие случилось в вечернее время на улице Островского, 78. Здесь загорелись автомобили Chery и Mercedes.
«Первая машина вспыхнула на площади два квадратных метра, вторая — пять „квадратов“. К ликвидации огня привлекли шесть человек, они использовали две единицы техники», — уточнили в управлении.
В данный момент устанавливается причина пожара. О пострадавших информации не появлялось.
Ранее в центре Ростова рядом с консерваторией вспыхнул пожар 28 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.