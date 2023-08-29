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Эксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемость

Эксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемость

29 августа 2023, 08:51
Фото: pxhere.com
Эксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемость
Пропаганда традиционных семейных ценностей очень важна. Семья — это ключевой социальный институт. Плюс вопрос лежит еще и в плоскости решения демографических проблем, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что с начала этого учебного года в школах Ростовской области для старшеклассников появятся уроки семьеведения. Пока их посещение будет добровольным. Но парламентарии задумываются о том, как сделать урок обязательным. И не только для учащихся старших классов.

«Современная молодежь больше настроена на построение карьеры, нежели на создание семьи. Срок вступления в брак среди молодых людей становится выше. Рождение детей или откладывается на неопределенный срок, или молодые люди вовсе отказываются от этого», — отмечает Владимир Гайворонский.

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Эксперт подчеркивает, что пропаганда семейных ценностей является очень важной. Однако спикер предупреждает, что семьеведение в школах ни в коем случае не должно заменять воспитательный процесс в семьях. Оно должно лишь гармонично дополнять нравственные основы, которые закладывают родители.

«На мой взгляд семьеведение должно быть не обязательным предметом, а вестись в рамках внеурочной деятельности. Стать частью классных часов разговоров о важном», — уточняет собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что школьников Ростовской области научат управлять дронами.

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