Эксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемость

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Напомним, что с начала этого учебного года в школах Ростовской области для старшеклассников появятся уроки семьеведения. Пока их посещение будет добровольным. Но парламентарии задумываются о том, как сделать урок обязательным. И не только для учащихся старших классов.
«Современная молодежь больше настроена на построение карьеры, нежели на создание семьи. Срок вступления в брак среди молодых людей становится выше. Рождение детей или откладывается на неопределенный срок, или молодые люди вовсе отказываются от этого», — отмечает Владимир Гайворонский.
Эксперт подчеркивает, что пропаганда семейных ценностей является очень важной. Однако спикер предупреждает, что семьеведение в школах ни в коем случае не должно заменять воспитательный процесс в семьях. Оно должно лишь гармонично дополнять нравственные основы, которые закладывают родители.
«На мой взгляд семьеведение должно быть не обязательным предметом, а вестись в рамках внеурочной деятельности. Стать частью классных часов разговоров о важном», — уточняет собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что школьников Ростовской области научат управлять дронами.