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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Эксперт рассказал, почему на некоторых заправках в Ростовской области нет бензина

Эксперт рассказал, почему на некоторых заправках в Ростовской области нет бензина

29 августа 2023, 07:55
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, почему на некоторых заправках в Ростовской области нет бензина
Отсутствие бензина на некоторых заправках Ростовской области можно объяснить только грядущим повышением цен на него, сообщили корреспонденту RostovGazeta на одной из заправок Ростова.

Сотрудник заправки в Ростове поделился мнением с корреспондентом RostovGazeta о том, что отсутствие бензина на ряде заправок — ничто иное, как искусственно созданный дефицит.

«Думаю, делается это целенаправленно. Сейчас выждут паузу, показывая всем некие возникшие проблемы с топливом, а потом поднимут цены до небес», — полагает собеседник, не пожелавший публиковать свое имя.

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По его словам, на одних заправках цены уже серьезно поднялись. На других попросту нет бензина 92 и 95. Кое-где отсутствует и дизель.

Причины отсутствия топлива сотрудникам заправок никто не объясняет. А сами они понять их не могут. Ведь, по словам собеседника, никаких проблем с дефицитом бензина на заводах-поставщиках не наблюдается.

Ранее RostovGazeta сообщала, чем экономист-эксперт объяснил внезапный рост цен на бензин.

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