Эксперт рассказал, почему на некоторых заправках в Ростовской области нет бензина

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Сотрудник заправки в Ростове поделился мнением с корреспондентом RostovGazeta о том, что отсутствие бензина на ряде заправок — ничто иное, как искусственно созданный дефицит.
«Думаю, делается это целенаправленно. Сейчас выждут паузу, показывая всем некие возникшие проблемы с топливом, а потом поднимут цены до небес», — полагает собеседник, не пожелавший публиковать свое имя.
По его словам, на одних заправках цены уже серьезно поднялись. На других попросту нет бензина 92 и 95. Кое-где отсутствует и дизель.
Причины отсутствия топлива сотрудникам заправок никто не объясняет. А сами они понять их не могут. Ведь, по словам собеседника, никаких проблем с дефицитом бензина на заводах-поставщиках не наблюдается.
Ранее RostovGazeta сообщала, чем экономист-эксперт объяснил внезапный рост цен на бензин.