Эксперты назвали основных потребителей российского ТЭК

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Однако информация о деятельности российского ТЭК ограничена из-за проблем с отечественными данными. Государственные ресурсы перестали публиковать статистику по добыче и экспорту топливно-энергетических товаров. Поэтому приходится обращаться к зарубежным ресурсам, которые дают приблизительную картину внешнеторговых операций России, пишет RuNews24.Ru.
По итогам 2022 года Россия увеличила экспорт до 591,5 млрд долларов (+20% к 2021 году), в том числе нефтегазовой продукции до 384 млрд долларов (+43% благодаря высоким ценам на нефть). Но санкции привели к значительному изменению структуры валютных поступлений и перераспределению торговых потоков. Доля России в общем потреблении в Европе по нефти уменьшилась на 4 пункта и составила 16,7%, а по газу уменьшилась на 11 пунктов и составила 21%. Экспорт нефтегазовой продукции в США был прекращен.
Из-за санкций российский ТЭК активно ищет альтернативные рынки сбыта. В результате произошел значительный рост экспорта продукции ТЭК в Китай, Индию и Турцию. Например, экспорт продукции ТЭК России в Китай вырос с 5,5 млрд долларов в январе 2022 года до 8,45 млрд долларов в июне 2023 года. Также значительно увеличились поставки в Индию.
Наибольшие доли импорта ТЭК РФ в I полугодии 2023 года имеют Китай, Индия, Южная Корея, Европейский союз и другие страны.
Санкции и изменение структуры экспорта ТЭК привели к снижению поступлений от экспорта, уменьшению доходов бюджета и ослаблению курса рубля. Российские экспортеры надеются на рост мировых цен на нефть для увеличения доходов и поступлений в госбюджет. Однако проблемой остается структура валютных поступлений, так как китайский юань все активнее используется во внешнеторговых операциях, а индийская рупия пока не может найти нормального применения. Это может усугубить дисбаланс на отечественном валютном рынке.