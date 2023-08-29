Эксперты назвали основных потребителей российского ТЭК

По итогам 2022 года Россия увеличила экспорт до 591,5 млрд долларов (+20% к 2021 году), в том числе нефтегазовой продукции до 384 млрд долларов (+43% благодаря высоким ценам на нефть). Но санкции привели к значительному изменению структуры валютных поступлений и перераспределению торговых потоков. Доля России в общем потреблении в Европе по нефти уменьшилась на 4 пункта и составила 16,7%, а по газу уменьшилась на 11 пунктов и составила 21%. Экспорт нефтегазовой продукции в США был прекращен.