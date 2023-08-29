Экспозиция Сахалинской области украсит выставку «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2023

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Восточный экономический форум уже в восьмой раз соберёт участников со всего мира с 8 по 13 сентября во Владивостоке. И в восьмой раз в Приморье приедет делегация Сахалинской области.
Выставка «Улица Дальнего Востока» — неотъемлемая часть ВЭФ. Она начнёт работу 10 сентября и продлится до 17-го. Павильоны Сахалинской области уже сегодня привлекают внимание своим креативным решением внешнего облика.
Основной павильон выполнен в виде волн, несущих на себе паруса и силуэты китов. Рядом с ним будет находиться павильон инвестора в раковине морского гребешка. Вокруг экспозиции разместят фигуры рыб и других морских обитателей. После захода солнца все объекты будут сиять неоновым светом.
— На Сахалине и Курилах активное строительство и развитие промышленности соседствует с богатой нетронутой природой. Считаю, это лучшее место для жизни, бизнеса и путешествий. И мы наглядно покажем эти преимущества на выставке потенциальным инвесторам и высококвалифицированным специалистам, которые могли бы жить и работать на островах, — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сама же экспозиция Сахалинской области будет посвящена крупнейшим проектам региона, туристическим возможностям и преимуществам в сфере инвестиций. Также здесь разместится проект Южно-Сахалинской агломерации — современной городской среды на юге Сахалина — и ряд перспективных проектов в различных отраслях: нефтегазовые сервисы, логистика, рыбопереработка, туризм и зеленая энергетика.
Отметим, что развитая система мер поддержки инвестиционных проектов создана и работает в Сахалинской области. На островах — три территории опережающего социально-экономического развития, в двух муниципальных образованиях действует режим свободного порта Владивосток. Предприятия, которые начинают работать на Курилах, по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина на 20 лет освобождаются от налогов на прибыль, на имущество, а также от транспортного и земельного налогов. Региональные власти сформировали обширный список мер поддержки инвесторов: от регистрации бизнеса по принципу одного окна до возмещения части затрат на приобретение оборудования и строительство производственных зданий.
О высокой эффективности инвестиционных программ на Сахалине говорил и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
— Сахалинская область является одним из лидеров по привлечению инвестиций: регион поднялся на четвертое место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. У Сахалина и Курил большой потенциал не только в экономике, но и в туристической сфере, — сказал он.