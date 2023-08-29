Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о строительстве спортивных объектов

«До конца 2023 года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове. В общей сложности до конца 2026-го в регионе появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. В то же время не оставляем без внимания объекты, которые требуют реконструкции», — сообщил Андрей Воробьев.