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Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о строительстве спортивных объектов

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о строительстве спортивных объектов

29 августа 2023, 16:59
Фото: Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2023 года в регионе введут в эксплуатацию 13 крупных спортивных объектов. Семь из них возводятся за счет регионального бюджета, а шесть — строят инвесторы.

Как отметил губернатор, Владимир Путин поручил регионам сделать спорт доступным для каждого жителя, поэтому в Подмосковье реализуется программа строительства спортивной инфраструктуры, передает mosregtoday.ru.

«До конца 2023 года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове. В общей сложности до конца 2026-го в регионе появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов. В то же время не оставляем без внимания объекты, которые требуют реконструкции», — сообщил Андрей Воробьев.

Этой зимой в Орехово-Зуеве построят двухэтажный ФОК с крытой ледовой ареной площадью 2,6 тысячи квадратных метров с возможностью арендовать и заточить коньки. Также в здании будут работать тренажерный и спортивный залы.

В Домодедове в этом году появится первый в регионе манеж с полноразмерным футбольным полем (90×45 метров) на стадионе «Авангард». Здесь смогут тренироваться восемь команд одновременно. Также неподалеку появится ФОК с крытым катком площадью более 4,7 тысячи квадратных метров, где смогут заниматься 350 спортсменов одновременно.

В Серпухове осенью 2023 года после реконструкции откроется стадион «Спартак», где будут располагаться футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тысячи мест, зоны для занятия легкой атлетикой, баскетболом, волейболом. В Можайске возводится ФОК, рассчитанный на 650 воспитанников местной спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Кроме того, в этом году в Волоколамске появится двухэтажный ФОК с крытым катком с трибунами на 230 мест. Здесь также оборудуют зал технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной и комплексом силовых тренажеров.

Еще один важный объект, который модернизируют до конца 2023-го, — стадион «Труд» в Балашихе.

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