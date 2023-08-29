Как выглядят самые дорогие дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в продаже есть более пяти тысяч домов, стоимость которых начинается от 500 тысяч рублей за скромные щитовые домики на дачном участке и достигает 200 миллионов за настоящие замки. Какое жилье можно приобрести за огромные деньги, в материале RostovGazeta.

Самый дорогой дом в Ростове Площадь этого трехэтажного дома просто огромная — 1 тысяча квадратных метров, он находится на улице Евдокимова. Однако стоит этот комплекс 200 миллионов рублей. «Эксклюзивное предложение для тех, кто ценит статус, комфорт, безопасность и приватность — элитное домовладение на берегу Северного водохранилища. Индивидуальный архитектурный проект», — написал продавец. При этом в доме придется еще делать ремонт, так как внутреннее состояние жилых этажей — под финишную отделку, полностью готовы все ванные комнаты, установлена сантехника. Что касается земельного участка, то его площадь составляет 3,6 тысячи квадратных метров и есть прямой выход к реке. Здесь же построен гараж на три автомобиля. Площадь этого трехэтажного дома просто огромная — 1 тысяча квадратных метров, он находится на улице Евдокимова. Однако стоит этот комплекс 200 миллионов рублей. Фото: Ростов.циан.ру Дом за 120 миллионов рублей Он расположен на проспекте Кировский, а его площадь составляет 795 квадратных метров. Всего в комплексе четыре этажа — два основных, мансардный и цокольный. «На первом этаже располагаются прихожая, детская комната, зал, вместительный холл, мини гардеробная, кухня и санузел. На втором этаже: четыре спальные комнаты, одна гардеробная, раздельный санузел», — рассказал продавец. Он добавил, что в гардеробную есть два входа и при желании ее можно переоборудовать еще в одну спальную. А во дворе находится бассейн с сауной. Продавец уточнил, что в доме эксклюзивная итальянская мебель ручной работы. А двери выполнены на заказ, полностью из массива дерева. Он расположен на проспекте Кировский, а его площадь составляет 795 квадратных метров. Всего в комплексе четыре этажа — два основных, мансардный и цокольный. Фото: Ростов.циан.ру Многоквартирный дом за 100 млн На улице Орской пытаются продать целиком многоквартирный дом и хотят за него выручить 100 миллионов рублей. Его площадь составляет 1,3 тысячи квадратных метров. В Ростове-на-Дону продают участок рядом с парком Строителей за 80 млн рублей Узнать подробнее Всего в доме два этажа, плюс идет участок площадью 10 соток. Владелец написал, что все квартиры арендованы, а доход в месяц составляет примерно 500 тысяч рублей. На улице Орской пытаются продать целиком многоквартирный дом и хотят за него выручить 100 миллионов рублей. Фото: Ростов.циан.ру Комплекс за 85 млн рублей Если есть 85 миллионов рублей, то можно приобрести четырехэтажный дом площадью 850 квадратных метров. Его построили на улице Акмолинской. Покупатель получит участок площадью 18 соток, на котором есть основной дом и гостевой в три этажа. «В основном доме сделали кухню-столовую, веранду, камин, санузел гостевой. На втором этаже есть спальня, гардеробная, рабочий кабинет, две комнаты для детей с балконами, у каждого свой санузел», — говорится в объявлении. Если есть 85 миллионов рублей, то можно приобрести четырехэтажный дом площадью 850 квадратных метров. Фото: Ростов.циан.ру Комплекс с системой «Умный дом» Построенный в 2021 году дом на улице Вторая Володарского продают за 85 миллионов рублей. В нем три этажа, а площадь составляет 600 квадратных метров. Внутри установлены система «Умный дом», хорошая техника и мебель. Располагается комплекс в частном секторе. «На первом этаже расположены: прихожая, зал, комната с гардеробной, санузел, кухня и столовая с выходом во двор в зону мангала. На втором этаже есть три комнаты и санузел. На мансардном этаже находятся две комнаты, санузел и зал-игровая. В цокольном этаже расположены бассейн, сауна, массажная комната, комната для отдыха, санузел, душевая, котельная-постирочная», — говорится в тексте объявления. Отмечается, что на территории предусмотрели два вида сигнализации. Построенный в 2021 году дом на улице Вторая Володарского продают за 85 миллионов рублей. Фото: Ростов.циан.ру Дом за 80 млн Этот дом площадью 363 квадратных метра построили на проспекте Стачки, он полностью оснащен мебелью и техникой для проживания. Только отдать за него придется 80 миллионов рублей. В доме имеется подвал с комнатами для хранения одежды, обуви, вина, комната с отопительными приборами и постирочная. На территории расположены летняя кухня и гараж на две машины. Предусмотрен также бассейн на 40 квадратных метров с подогревом и замкнутой системой очистки. В помещении с бассейном есть комната отдыха и санузел. Этот дом площадью 363 квадратных метра построили на проспекте Стачки, он полностью оснащен мебелью и техникой для проживания. Фото: Ростов.циан.ру Ранее в Ростове на продажу выставили старинный дом Гоца за 103,8 миллиона рублей. Читайте также: В Ростовской области продают сумки из крокодилов и выясняют, куда делся бензин на АЗС Власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова В центре Ростова на Пушкинской за 350 млн рублей продают участок под застройку