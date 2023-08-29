Как выглядят самые дорогие дома в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Площадь этого трехэтажного дома просто огромная — 1 тысяча квадратных метров, он находится на улице Евдокимова. Однако стоит этот комплекс 200 миллионов рублей.
«Эксклюзивное предложение для тех, кто ценит статус, комфорт, безопасность и приватность — элитное домовладение на берегу Северного водохранилища. Индивидуальный архитектурный проект», — написал продавец.
При этом в доме придется еще делать ремонт, так как внутреннее состояние жилых этажей — под финишную отделку, полностью готовы все ванные комнаты, установлена сантехника.
Что касается земельного участка, то его площадь составляет 3,6 тысячи квадратных метров и есть прямой выход к реке. Здесь же построен гараж на три автомобиля.
Он расположен на проспекте Кировский, а его площадь составляет 795 квадратных метров. Всего в комплексе четыре этажа — два основных, мансардный и цокольный.
«На первом этаже располагаются прихожая, детская комната, зал, вместительный холл, мини гардеробная, кухня и санузел. На втором этаже: четыре спальные комнаты, одна гардеробная, раздельный санузел», — рассказал продавец.
Он добавил, что в гардеробную есть два входа и при желании ее можно переоборудовать еще в одну спальную. А во дворе находится бассейн с сауной.
Продавец уточнил, что в доме эксклюзивная итальянская мебель ручной работы. А двери выполнены на заказ, полностью из массива дерева.
На улице Орской пытаются продать целиком многоквартирный дом и хотят за него выручить 100 миллионов рублей. Его площадь составляет 1,3 тысячи квадратных метров.
Всего в доме два этажа, плюс идет участок площадью 10 соток. Владелец написал, что все квартиры арендованы, а доход в месяц составляет примерно 500 тысяч рублей.
Если есть 85 миллионов рублей, то можно приобрести четырехэтажный дом площадью 850 квадратных метров. Его построили на улице Акмолинской.
Покупатель получит участок площадью 18 соток, на котором есть основной дом и гостевой в три этажа.
«В основном доме сделали кухню-столовую, веранду, камин, санузел гостевой. На втором этаже есть спальня, гардеробная, рабочий кабинет, две комнаты для детей с балконами, у каждого свой санузел», — говорится в объявлении.
Построенный в 2021 году дом на улице Вторая Володарского продают за 85 миллионов рублей. В нем три этажа, а площадь составляет 600 квадратных метров.
Внутри установлены система «Умный дом», хорошая техника и мебель. Располагается комплекс в частном секторе.
«На первом этаже расположены: прихожая, зал, комната с гардеробной, санузел, кухня и столовая с выходом во двор в зону мангала. На втором этаже есть три комнаты и санузел. На мансардном этаже находятся две комнаты, санузел и зал-игровая. В цокольном этаже расположены бассейн, сауна, массажная комната, комната для отдыха, санузел, душевая, котельная-постирочная», — говорится в тексте объявления.
Отмечается, что на территории предусмотрели два вида сигнализации.
Этот дом площадью 363 квадратных метра построили на проспекте Стачки, он полностью оснащен мебелью и техникой для проживания. Только отдать за него придется 80 миллионов рублей.
В доме имеется подвал с комнатами для хранения одежды, обуви, вина, комната с отопительными приборами и постирочная. На территории расположены летняя кухня и гараж на две машины.
Предусмотрен также бассейн на 40 квадратных метров с подогревом и замкнутой системой очистки. В помещении с бассейном есть комната отдыха и санузел.