Кинологи рассказали, почему в Краснодаре собаки часто нападают на людей

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Настроение человека значительно влияет на поведение и действия бездомных животных. Чаще всего агрессивная реакция собак на прохожих зависит от условий, в которых они находятся. Например, при охране своей территории или потомства, собака более уязвима, так как находится на защите своих границ, которые нарушать максимально опасно.
«Собаки нападают на тех людей, которые их боятся. Они это чувствуют. Если жертва ведёт себя как жертва, то охотник ведёт себя как охотник», — объяснил Александр Смирнов.
По словам экспертов, люди, которые подвергаются нападениям, обладают определенным складом ума и психики. Согласно исследованиям, тревожных, раздражительных, находящихся в депрессии людей, одним словом — эмоционально нестабильных, собаки кусают чаще всего.
«При явном нападении на Вас — стараемся не показывать страх, не бежим, не машем руками, а наоборот, показываем свой рост и силу, крича на собаку с поднятыми вверх руками. Если есть возможность забраться на возвышенность (дерево, забор и т. д.) — лезем. Лучше всего иметь при себя средства самозащиты: электрошокер, перцовый баллончик», — рассказал о правилах безопасности с безвыходной ситуации кинолог Павел Филиппов.
Ранее RostovGazeta писала о том, как бездомные животные Краснодара попадают в приют.