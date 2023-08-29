Кинологи рассказали, почему в Краснодаре собаки часто нападают на людей

«При явном нападении на Вас — стараемся не показывать страх, не бежим, не машем руками, а наоборот, показываем свой рост и силу, крича на собаку с поднятыми вверх руками. Если есть возможность забраться на возвышенность (дерево, забор и т. д.) — лезем. Лучше всего иметь при себя средства самозащиты: электрошокер, перцовый баллончик», — рассказал о правилах безопасности с безвыходной ситуации кинолог Павел Филиппов.