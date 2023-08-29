Клиенты банка «Центр-инвест» могут дистанционно открыть вклад в Мобильном банке

«Мы ценим партнерские отношения с клиентами. Технологии обеспечивают мобильность и хорошие возможности для управления деньгами», — уточнила Наталья Мирошниченко

Всю информацию о вкладе можно уточнить по телефону 8 (800) 200-99-29, также она есть на сайте банка.