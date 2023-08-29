Клиенты банка «Центр-инвест» могут дистанционно открыть вклад в Мобильном банке

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Воспользоваться этой опцией могут все клиенты банка, но для этого нужно заключить Договор комплексного банковского обслуживания. Для подписания необходимых бумаг следует обратиться в офис банка.
Кроме того, потребуется обновить приложение, после чего на главном экране появится кнопка «Открыть вклад». Клиенты имеют возможность оформить вклад «Мобильный», ставка по которому составляет 10% годовых.
Начальник управления розничных операций банка «Центр-инвест» Наталья Мирошниченко рассказала, что банк не останавливает работу по внедрению новых технологий.
«Мы ценим партнерские отношения с клиентами. Технологии обеспечивают мобильность и хорошие возможности для управления деньгами», — уточнила Наталья Мирошниченко
Всю информацию о вкладе можно уточнить по телефону 8 (800) 200-99-29, также она есть на сайте банка.
Добавим, что все депозиты застрахованы в Системе страхования вкладов. Это дает гарантии своевременной устойчивой доходности.
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