Льготную стерилизацию животных проведут в Ростовской области 31 августа

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В четверг, 31 августа, в Ростовской области состоится ежегодная акция по стерилизации домашних и безнадзорных животных. Участие примут государственные ветеринарные клиники региона, предлагая скидку на операцию по стерилизации и кастрации собак и кошек.
По словам экспертов, своевременная стерилизация питомцев помогает избежать множества проблем со здоровьем, таких как заболевания мочеполовой системы, воспалительные процессы и опасные онкозаболевания.
Стоит отметить, что подобная акция проводится в Ростовской области начиная с 2018 года и пользуется большой популярностью. Только в 2023 году провели более 700 операций.
Для участия в акции необходимо предварительно записаться и проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Акция пройдет в нескольких городах, в том числе Азове, Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Константиновске. Скидка на услугу составит 30%.
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