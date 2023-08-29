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Updated Сегодня, 10:58

Льготную стерилизацию животных проведут в Ростовской области 31 августа

Льготную стерилизацию животных проведут в Ростовской области 31 августа

29 августа 2023, 10:56
Фото: Art & Sarah/cc by sa/flickr.com
Льготную стерилизацию животных проведут в Ростовской области 31 августа
В Ростовской области в очередной раз проведут акцию по льготной стерилизации животных, сообщили в правительстве региона.

В четверг, 31 августа, в Ростовской области состоится ежегодная акция по стерилизации домашних и безнадзорных животных. Участие примут государственные ветеринарные клиники региона, предлагая скидку на операцию по стерилизации и кастрации собак и кошек.

По словам экспертов, своевременная стерилизация питомцев помогает избежать множества проблем со здоровьем, таких как заболевания мочеполовой системы, воспалительные процессы и опасные онкозаболевания.

Ветеринар рассказала о продуктах, которые небезопасны для кошек и собак
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Стоит отметить, что подобная акция проводится в Ростовской области начиная с 2018 года и пользуется большой популярностью. Только в 2023 году провели более 700 операций.

Для участия в акции необходимо предварительно записаться и проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Акция пройдет в нескольких городах, в том числе Азове, Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Константиновске. Скидка на услугу составит 30%.

Ранее ветеринар рассказала о продуктах, которые небезопасны для кошек и собак.

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