МТС Банк запустил акцию, которая поможет построить социальные кухни в Ростове-на-Дону

После подтверждения участия банк перечислит один рубль с каждой покупки в фонд «Дари еду». «МТС Банк стремится сделать благотворительность простой и доступной каждому неравнодушному, реализуя различные инициативы с надежными партнерами. Иногда, чтобы стать частью какого-то большого проекта — достаточно просто поставить „лайк“ под постом или купить продукты в магазине, как в нашей акции „Добрый рубль“. Надеюсь, такая инициатива найдет отклик в сердцах наших клиентов и станет ежегодной», — отметила руководитель программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка Анастасия Григорьева. Горячие обеды нуждающимся доставляют волонтеры. Подключиться к этой работе может каждый, обратившись в фонд «Дари еду». Более подробно с условиями акции «Добрый рубль с Дари еду» от МТС Банка можно ознакомиться по ссылке.