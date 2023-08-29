МТС Банк запустил акцию, которая поможет построить социальные кухни в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
За покупки продуктов в супермаркетах или еды в ресторане банк перечислит свой «добрый рубль» в благотворительный фонд «Дари еду» в поддержку проекта «Социальные кухни», который реализуется в Ростове-на-Дону.
Согласно условиям акции, одна покупка продуктов или готовой еды равна одному «доброму рублю» МТС Банка, который будет направлен на реализацию проекта «Социальные кухни» в Ростове-на-Дону. Это кухни по приготовлению горячих обедов и их доставка для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Прежде всего, помощь оказывается одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью, которые не могут самостоятельно приготовить себе пищу. Акция продлится до 28 сентября 2023 года. Принять в ней участие может каждый клиент МТС Банка. Для этого необходимо:
После подтверждения участия банк перечислит один рубль с каждой покупки в фонд «Дари еду». «МТС Банк стремится сделать благотворительность простой и доступной каждому неравнодушному, реализуя различные инициативы с надежными партнерами. Иногда, чтобы стать частью какого-то большого проекта — достаточно просто поставить „лайк“ под постом или купить продукты в магазине, как в нашей акции „Добрый рубль“. Надеюсь, такая инициатива найдет отклик в сердцах наших клиентов и станет ежегодной», — отметила руководитель программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка Анастасия Григорьева. Горячие обеды нуждающимся доставляют волонтеры. Подключиться к этой работе может каждый, обратившись в фонд «Дари еду». Более подробно с условиями акции «Добрый рубль с Дари еду» от МТС Банка можно ознакомиться по ссылке.