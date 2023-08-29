На Дону тратят миллионы рублей на выборы, а ростовчане не могут оплатить проезд

Вместе с этим на сайте Избиркома опубликовали информацию, что в избирательные фонды партий и кандидатам по одномандатным округам перечислили уже более 383,8 миллиона рублей, при этом девять миллионов из них перечислили с нарушениями. По этой причине средства пришлось вернуть.