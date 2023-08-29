На Дону тратят миллионы рублей на выборы, а ростовчане не могут оплатить проезд

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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Updated Сегодня, 15:23
Избирком Ростовской области объявил, что на организацию выборов депутатов в Заксобрание региона подорожала на 49,3% за последние пять лет.
По данным портала «РБК Ростов», на выборы парламентариев в 2023 году планируют потратить 528 миллионов рублей, для сравнения — в 2018 году на те же цели потратили 353 миллиона рублей.
Существенную разницу в бюджетах объяснили увеличением расходов на зарплаты членов избиркома, имеющих право решающего голоса. Их 26 тысяч человек. Кроме того, за минувшие годы подорожали и товары, и услуги, и стоимость работ по организации выборов в целом, этот рост стоимости вызван динамикой инфляции.
Вместе с этим на сайте Избиркома опубликовали информацию, что в избирательные фонды партий и кандидатам по одномандатным округам перечислили уже более 383,8 миллиона рублей, при этом девять миллионов из них перечислили с нарушениями. По этой причине средства пришлось вернуть.
Официальный Telegram-канал «Агентства развития платежных систем» объявил, что система оплаты проезда в ростовских автобусах подверглась атаке хакеров.
В общественном транспорте некоторое время фиксировали сбои в работе терминалов, после чего выяснилось, что причиной поломки стала хакерская атака. Она замедлила обмен данным между терминалами и системой оплаты, и последствия атаки пока не удалось устранить, хотя незаконная деятельность хакеров уже прервалась. О восстановлении работы систем обещают сообщить позднее.
Главной новостью дня стали планы разместить в Ростове-на-Дону завод по производству военных дронов.
Портал РИА «Новости» уточнил, что аналогичное производство уже приступило к работе в Симферополе. В настоящий момент там собирают 16 устройств в месяц, однако предприятие будет расширять мощности.
В Ростове плановая мощность завода составит 48 дронов в месяц, на предприятии будут работать инженеры из Крыма с коллегами, которых еще предстоит нанять. В издании сообщили, что завод построит частная компания.