Новые штрафы и платная медицина ждут жителей в Ростовской области с 1 сентября

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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Updated Сегодня, 13:32
С 1 сентября будут ужесточены меры контроля за перевозками пассажиров в такси. В каждом регионе сформируют трех реестра, предоставляющих полную информацию о перевозчиках и их деятельности:
Реестр перевозчиков: содержит информацию о выданных разрешениях на работу.
Реестр такси: объединяет данные о транспортных средствах и их владельцах.
Реестр служб заказа такси: содержит данные о заказах и используемом оборудовании для сбора, обработки и хранения информации о них.
Все данные из реестров, за исключением личных, будут доступны на сайте регионального ведомства, ответственного за данную область. Водитель сможет принимать заказы только в том случае, если его разрешение и информация об автомобиле будут зарегистрированы в соответствующих списках.
Кроме введения реестров, будут установлены новые требования к водителям такси. К перевозке пассажиров не допустят лиц:
С 1 сентября начнут действовать обновленные правила эксплуатации автомобилей, нарушения которых могут привести к штрафам и другим серьезным последствиям. В правила прописали запрет на вождение автомобиля, если загорелся индикатор ABS, на машине шины, не подходящие по сезону. А также это касается случаев, если установленные в машине устройства, в том числе планшет, мешают обзору водителя.
При первом нарушении водителей ожидает штраф в размере 500 рублей, а в определенных случаях может быть наложен запрет на использование автомобиля до устранения выявленных неисправностей. Если водитель не устранит нарушение после первого предупреждения и его снова остановят, то возможен арест сроком до 15 суток.
С сентября вступят в силу обновленные нормы о предоставлении медицинской помощи. Согласно постановлению, принятому в мае, некоторые медицинские услуги будут оказывать на платной основе. К ним относятся индивидуальное медицинское наблюдение, госпитализация и обследование, которые не назначал врач.
Также это касается анонимной медицинской помощи и назначения лекарств, которые не включены в список необходимых и не приобретены стационаром за счет бюджетных средств.
Тем не менее, все виды медицинской помощи, предоставляемые в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), останутся бесплатными для граждан России. Оплата за медицинские услуги будет необходима лишь в случае, если пациент самостоятельно запросит процедуры, госпитализацию или лекарства, несмотря на отсутствие медицинских показаний и реальной необходимости.
С сентября российские компании, занимающиеся производством слабоалкогольных напитков — пива, медовухи, яблочного и грушевого сидра, должны быть зарегистрированы в специальном реестре, чтобы иметь право продавать свою продукцию.
Если в ходе проверки выяснится, что продавец проигнорировал это требование, то его продукция будет изъята. Такие же меры будут применяться и в случае, если производитель не предоставил информацию о маркировке товара. Это может повлечь за собой изъятие пивоваренного оборудования.
С 1 сентября 2023 года размер страховых пенсий будет скорректирован для тех, кто работал в 2022 году и за кого работодатель вносил взносы. А люди, которым исполнилось 80 лет к сентябрю 2023 года, будут получать дополнительное пособие к своей пенсии в размере 7,5 тысячи рублей.
С 1 сентября в российских школах будут внедрены несколько изменений: введут начальную военную подготовку, старшеклассники будут учиться по обновленным учебникам истории, снова появятся серебряные медали.
Кроме того, школьников будут привлекать к общественно полезной трудовой деятельности.