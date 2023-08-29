Новые штрафы и платная медицина ждут жителей в Ростовской области с 1 сентября

С 1 сентября 2023 года размер страховых пенсий будет скорректирован для тех, кто работал в 2022 году и за кого работодатель вносил взносы. А люди, которым исполнилось 80 лет к сентябрю 2023 года, будут получать дополнительное пособие к своей пенсии в размере 7,5 тысячи рублей.