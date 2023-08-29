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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Новые штрафы и платная медицина ждут жителей в Ростовской области с 1 сентября

Новые штрафы и платная медицина ждут жителей в Ростовской области с 1 сентября

29 августа 2023, 13:30
Фото: rostovgazeta.ru
Новые штрафы и платная медицина ждут жителей в Ростовской области с 1 сентября
В России, в том числе Ростовской области, с сентября вступит в силу ряд законов, которые могут повлиять на жизнь граждан. Что изменится с начала осени, в материале RostovGazeta.

Новые правила для таксистов

С 1 сентября будут ужесточены меры контроля за перевозками пассажиров в такси. В каждом регионе сформируют трех реестра, предоставляющих полную информацию о перевозчиках и их деятельности:

  1. Реестр перевозчиков: содержит информацию о выданных разрешениях на работу.

  2. Реестр такси: объединяет данные о транспортных средствах и их владельцах.

  3. Реестр служб заказа такси: содержит данные о заказах и используемом оборудовании для сбора, обработки и хранения информации о них.

Все данные из реестров, за исключением личных, будут доступны на сайте регионального ведомства, ответственного за данную область. Водитель сможет принимать заказы только в том случае, если его разрешение и информация об автомобиле будут зарегистрированы в соответствующих списках.

Кроме введения реестров, будут установлены новые требования к водителям такси. К перевозке пассажиров не допустят лиц:

  • С неоплаченными штрафами, если их больше трех;
  • Не прошедших аттестацию на знание города;
  • Повторно лишенных прав.
Новые правила для таксистовНовые правила для таксистов
Новые правила для таксистов
Фото: 1MI

Новые штрафы для водителей

С 1 сентября начнут действовать обновленные правила эксплуатации автомобилей, нарушения которых могут привести к штрафам и другим серьезным последствиям. В правила прописали запрет на вождение автомобиля, если загорелся индикатор ABS, на машине шины, не подходящие по сезону. А также это касается случаев, если установленные в машине устройства, в том числе планшет, мешают обзору водителя.

При первом нарушении водителей ожидает штраф в размере 500 рублей, а в определенных случаях может быть наложен запрет на использование автомобиля до устранения выявленных неисправностей. Если водитель не устранит нарушение после первого предупреждения и его снова остановят, то возможен арест сроком до 15 суток.

Новые штрафы для водителейНовые штрафы для водителей
Новые штрафы для водителей
Фото: 1MI

Платная медицина

С сентября вступят в силу обновленные нормы о предоставлении медицинской помощи. Согласно постановлению, принятому в мае, некоторые медицинские услуги будут оказывать на платной основе. К ним относятся индивидуальное медицинское наблюдение, госпитализация и обследование, которые не назначал врач.

Также это касается анонимной медицинской помощи и назначения лекарств, которые не включены в список необходимых и не приобретены стационаром за счет бюджетных средств.

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Тем не менее, все виды медицинской помощи, предоставляемые в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), останутся бесплатными для граждан России. Оплата за медицинские услуги будет необходима лишь в случае, если пациент самостоятельно запросит процедуры, госпитализацию или лекарства, несмотря на отсутствие медицинских показаний и реальной необходимости.

Платная медицинаПлатная медицина
Платная медицина
Фото: 1MI

Новые правила для производителей алкоголя

С сентября российские компании, занимающиеся производством слабоалкогольных напитков — пива, медовухи, яблочного и грушевого сидра, должны быть зарегистрированы в специальном реестре, чтобы иметь право продавать свою продукцию.

Если в ходе проверки выяснится, что продавец проигнорировал это требование, то его продукция будет изъята. Такие же меры будут применяться и в случае, если производитель не предоставил информацию о маркировке товара. Это может повлечь за собой изъятие пивоваренного оборудования.

Индексация пенсий

С 1 сентября 2023 года размер страховых пенсий будет скорректирован для тех, кто работал в 2022 году и за кого работодатель вносил взносы. А люди, которым исполнилось 80 лет к сентябрю 2023 года, будут получать дополнительное пособие к своей пенсии в размере 7,5 тысячи рублей.

Нововведения в школах

Нововведения в школахНововведения в школах
Нововведения в школах
Фото: 1MI

С 1 сентября в российских школах будут внедрены несколько изменений: введут начальную военную подготовку, старшеклассники будут учиться по обновленным учебникам истории, снова появятся серебряные медали.

Кроме того, школьников будут привлекать к общественно полезной трудовой деятельности.

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