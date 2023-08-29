Партию военно-технической помощи передали власти Ростовской области в зону СВО

«А сегодня привезли то, что необходимо батальону для работы. В том числе сейф, медицинский холодильник, а также строительные материалы и инструменты — всего около 50 позиций. Мы также оценили бытовые условия военнослужащих и получили новые заявки. Мы стремимся максимально оперативно удовлетворять эти запросы», — рассказал Вадим Артемов.