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Published Сегодня, 13:26

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Updated Сегодня, 13:28

Партию военно-технической помощи передали власти Ростовской области в зону СВО

Партию военно-технической помощи передали власти Ростовской области в зону СВО

29 августа 2023, 13:26
Фото: Donland.ru
В зону спецоперации из Ростовской области отвезли очередную партию военно-технической помощи, сообщили в правительстве региона.

Технику и специальное оборудование передали бойцам одного из именных подразделений донского региона — Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона. В нем числится большое количество военнослужащих из Ростовской области.

В пункт временной дислокации передали бензиновые генераторы, приборы ночного видения, бензопилы и квадрокоптеры. Военнослужащие также получили спальные мешки, одежду, дождевики, маскхалаты, медоборудование и лекарства.

Заместитель губернатора Вадим Артемов рассказал, что подобную помощь бойцам оказывают не в первый раз. По его словам, до этого доставили машину УАЗ.

Фото: Donland.ru

«А сегодня привезли то, что необходимо батальону для работы. В том числе сейф, медицинский холодильник, а также строительные материалы и инструменты — всего около 50 позиций. Мы также оценили бытовые условия военнослужащих и получили новые заявки. Мы стремимся максимально оперативно удовлетворять эти запросы», — рассказал Вадим Артемов.

Кроме того, помощь в виде продуктов питания, воды, фруктов, овощей и других необходимых товаров оказывается бойцам без предварительных запросов. Жители области активно участвуют в этом процессе, внося свой вклад в формирование таких грузов.

Кроме того, граждане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты и открытки с пожеланиями.

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