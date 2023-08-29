Партию военно-технической помощи передали власти Ростовской области в зону СВО

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Технику и специальное оборудование передали бойцам одного из именных подразделений донского региона — Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона. В нем числится большое количество военнослужащих из Ростовской области.
В пункт временной дислокации передали бензиновые генераторы, приборы ночного видения, бензопилы и квадрокоптеры. Военнослужащие также получили спальные мешки, одежду, дождевики, маскхалаты, медоборудование и лекарства.
Заместитель губернатора Вадим Артемов рассказал, что подобную помощь бойцам оказывают не в первый раз. По его словам, до этого доставили машину УАЗ.
«А сегодня привезли то, что необходимо батальону для работы. В том числе сейф, медицинский холодильник, а также строительные материалы и инструменты — всего около 50 позиций. Мы также оценили бытовые условия военнослужащих и получили новые заявки. Мы стремимся максимально оперативно удовлетворять эти запросы», — рассказал Вадим Артемов.
Кроме того, помощь в виде продуктов питания, воды, фруктов, овощей и других необходимых товаров оказывается бойцам без предварительных запросов. Жители области активно участвуют в этом процессе, внося свой вклад в формирование таких грузов.
Кроме того, граждане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты и открытки с пожеланиями.