Пассажиры сообщили губернатору о критическом состоянии автобусов Ростов-Батайск

Также стало известно, что планируется обновить мост и подъездные пути к хутору Дударевский. Местные жители жалуются, что сейчас их населенных пункт и соседний Лосевский соединяет металлический настил по деревянным брусьям. Он появился еще 50 лет назад, здесь проходит школьный маршрут, ездят рейсовые автобусы.