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Ростовчане пожаловались губернатору на плохое состояние автобусов

Пассажиры сообщили губернатору о критическом состоянии автобусов Ростов-Батайск

29 августа 2023, 08:21
Фото: 1MI
Ростовчане пожаловались губернатору на плохое состояние автобусов
Жители Ростовской области пожаловались на неудовлетворительное состояние маршрутных автобусов, сообщили в правительстве региона.

Обращение поступило губернатору Василию Голубеву во время личного приема граждан. Вопросы задали несколько человек и один из них касался состояния автобусов на маршруте №205, которые курсируют между Батайском и Ростовом.

Оказалось, что транспорт собираются менять, но делать это будут поэтапно. Уже закупили 16 автобусов, они выйдут на маршруты до конца сентября.

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Также стало известно, что планируется обновить мост и подъездные пути к хутору Дударевский. Местные жители жалуются, что сейчас их населенных пункт и соседний Лосевский соединяет металлический настил по деревянным брусьям. Он появился еще 50 лет назад, здесь проходит школьный маршрут, ездят рейсовые автобусы.

Ранее в Ростове на головы пассажиров автобуса обрушился потолок.

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