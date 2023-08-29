Пассажиры сообщили губернатору о критическом состоянии автобусов Ростов-Батайск

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Обращение поступило губернатору Василию Голубеву во время личного приема граждан. Вопросы задали несколько человек и один из них касался состояния автобусов на маршруте №205, которые курсируют между Батайском и Ростовом.
Оказалось, что транспорт собираются менять, но делать это будут поэтапно. Уже закупили 16 автобусов, они выйдут на маршруты до конца сентября.
Также стало известно, что планируется обновить мост и подъездные пути к хутору Дударевский. Местные жители жалуются, что сейчас их населенных пункт и соседний Лосевский соединяет металлический настил по деревянным брусьям. Он появился еще 50 лет назад, здесь проходит школьный маршрут, ездят рейсовые автобусы.
Ранее в Ростове на головы пассажиров автобуса обрушился потолок.