После завершения строительства Западная хорда станет первой платной дорогой Ростова

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Напомним, 29 августа стало известно о планах заключить концессию для реализации второго этапа строительства «Западной хорды». Это соглашение предполагает, что содержание хорды будет находиться в зоне ответственности концессионера в течение следующих 25,5 лет, и все это время он сможет получать прибыль от транспортного объекта.
В частности речь идет о том, что проезд по этой дороге на участке от автодороги А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» до моста через реку Дон на Западном обходе станет платным. Цены в зависимости от вида транспорта будут варьироваться от 150 до 850 рублей с учетом НДС.
Самым дешевым станет проезд на мотоциклах и легковых автомобилях, чья высота не превышает двух метров, а больше всех заплатят водители пятиосных седельных автопоездов, в частности двуосных и трехосных седельных тягачей с полуприцепом, а также автомобилей с семью и более осями, высотой более 2,6 метра.
Ранее ростовчане выступили против строительства Западной хорды.