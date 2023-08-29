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Published Сегодня, 14:45

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После завершения строительства Западная хорда станет первой платной дорогой Ростова

После завершения строительства Западная хорда станет первой платной дорогой Ростова

29 августа 2023, 14:45
Фото: Donland.ru
После завершения строительства Западная хорда станет первой платной дорогой Ростова
В Ростове «Западная хорда» станет первой платной дорогой на территории города, сведения об этом появились в распоряжении донского правительства.

Напомним, 29 августа стало известно о планах заключить концессию для реализации второго этапа строительства «Западной хорды». Это соглашение предполагает, что содержание хорды будет находиться в зоне ответственности концессионера в течение следующих 25,5 лет, и все это время он сможет получать прибыль от транспортного объекта.

В Ростовской области собираются заключить концессию на второй этап «Западной хорды»
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В частности речь идет о том, что проезд по этой дороге на участке от автодороги А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» до моста через реку Дон на Западном обходе станет платным. Цены в зависимости от вида транспорта будут варьироваться от 150 до 850 рублей с учетом НДС.

Самым дешевым станет проезд на мотоциклах и легковых автомобилях, чья высота не превышает двух метров, а больше всех заплатят водители пятиосных седельных автопоездов, в частности двуосных и трехосных седельных тягачей с полуприцепом, а также автомобилей с семью и более осями, высотой более 2,6 метра.

Ранее ростовчане выступили против строительства Западной хорды.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Надежда Пустяк#Происшествие#Западная хорда#Строительство дорог#Платные дороги
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