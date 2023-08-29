После завершения строительства Западная хорда станет первой платной дорогой Ростова

В частности речь идет о том, что проезд по этой дороге на участке от автодороги А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» до моста через реку Дон на Западном обходе станет платным. Цены в зависимости от вида транспорта будут варьироваться от 150 до 850 рублей с учетом НДС.