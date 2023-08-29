Российская система ОМС выигрывает на фоне своих мировых аналогов

Согласно словам председателя фонда ОМС Ильи Баланина, система ОМС в России постоянно развивается. Каждый год выделяется все больше средств, и программа расширяется. Введение современных сервисов, таких как электронный полис и электронная карта пациента, упрощает процесс получения медицинской помощи. Информатизация здравоохранения позволяет врачам быть всегда в курсе состояния здоровья своих пациентов. Застрахованные лица смогут не только получать личную консультацию у врача, но и будут иметь возможность общаться удаленно через интернет для получения необходимых услуг. Это способствует сохранению здоровья и повышает шансы на активное долголетие, добавил Илья Баланин.