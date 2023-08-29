Российская система ОМС выигрывает на фоне своих мировых аналогов

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:21
В 2022 году расходы на здравоохранение в США составили 16,5% ВВП. В России — 3,8%. Вместе с тем каждый гражданин России имеет право на полис ОМС и доступ к необходимым медицинским услугам. Отмечено, что в США около 26,5 млн человек в 2022 году не имели медицинского страхования. Это означает, что бедные слои населения не получают даже базового медицинского обслуживания, пишет kp.ru.
Качество оказываемой медицинской помощи зависит от организации системы здравоохранения, а не только от финансирования. Ведь огромные суммы могут быть потрачены нерационально, создавая условия для несправедливого распределения средств. Даже при ограниченном бюджете можно разработать такую систему, чтобы все нуждающиеся получали необходимую медицинскую помощь.
Существуют две основные модели здравоохранения в мире: бюджетная и страховая. В первом случае расходы на медицинские услуги покрываются из государственного бюджета, а во втором — через специальный фонд, наполняемый страховыми взносами. Как правило, эти платежи делаются как работодателями, так и работниками.
В России взносы на ОМС выплачивают только работодатели, а не работники, как это обычно происходит в большинстве других стран.
Кроме того, доступность медицинских услуг — еще одно преимущество системы ОМС в России. Срок ожидания приема у специалистов (кардиолога, невролога, эндокринолога и т. д.) не превышает 14 рабочих дней. В Великобритании, например, существует «правило 18 недель» — от записи к узкому специалисту до проведения запланированной операции проходит не более 18 недель.
Согласно словам председателя фонда ОМС Ильи Баланина, система ОМС в России постоянно развивается. Каждый год выделяется все больше средств, и программа расширяется. Введение современных сервисов, таких как электронный полис и электронная карта пациента, упрощает процесс получения медицинской помощи. Информатизация здравоохранения позволяет врачам быть всегда в курсе состояния здоровья своих пациентов. Застрахованные лица смогут не только получать личную консультацию у врача, но и будут иметь возможность общаться удаленно через интернет для получения необходимых услуг. Это способствует сохранению здоровья и повышает шансы на активное долголетие, добавил Илья Баланин.