Президент назвал «очень хорошим стартом» работу врио губернатора Омской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Руководитель сибирского субъекта Виталий Хоценко представил доклад о проделанной работе в Омской области российскому президенту. В частности, речь зашла о ситуации в промышленной сфере региона, пишет gorod55.ru.
«Что касается промышленности, то, слава Богу я, сегодня у нас рост и по индексу промпроизводства, и в обработке мы растем на семь процентов. Это топ-5 промышленных регионов, и здесь у нас все получается», — рассказал Хоценко.
Сельское хозяйство также остается на высоком уровне. Кроме того, регионом заинтересовалась крупная агрокомпания. Несмотря на то, что Омская область — это Сибирь, здесь очень много солнечных дней. Если грамотно использовать это преимущество, можно привлечь инвесторов, а это еще и новые рабочие места.
Отдельно Виталий Хоценко осветил работу по расширению выезда из Омска с двух до четырех полос.
«Он всегда был проблемным — там было много аварий, огромное количество транспорта. Но тоже председатель правительства здесь помог. Я обратился — 300 миллионов рублей мы получаем, и в этом году осенью мы полностью сдаём этот объект», — отчитался врио.
Хоценко также доложил президенту о привлечении в регион трех крупных федеральных застройщиков. За 10 лет планируется построить два миллиона квадратных метров только по масштабным инвестиционным проектам.
Еще в регионе за три года планируют построить 200 тыс. кв. м метров логистических площадей. Хоценко заявил о необходимости напрямую работать с производителями продуктов и создании распределительного центра, чтобы идти дальше на Дальний Восток, Казахстан и Китай.
Врио губернатора Омской области сообщил, что уже побывал в 22 из 32 районов региона. В ближайшее время посетит и оставшиеся муниципалитеты, чтобы встретиться и пообщаться с жителями.
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил развитие Омской области при новом руководстве и похвалил работу врио губернатора. При этом глава государства нацелил Хоценко напрямую взаимодействовать с людьми, а также обращать особое внимание на долгоиграющие проблемы региона.
«Напрямую, конечно, надо работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и Ваши шансы на то, чтобы люди Вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область», — подчеркнул Путин.
Напомним, это не первая встреча Виталия Хоценко с главой государства после назначения врио губернатором Омской области. Недавно как финалист конкурса «Лидеры России» он принял участие в заседании Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». Во время своей речи Хоценко выступил с инициативой и предложил провести региональный кадровый конкурс управленцев. По словам врио губернатора, он позволит закрыть кадровый дефицит и найти перспективных руководителей, готовых работать на благо малой родины и страны. Это будет первый такой конкурс в Сибири
«Что касается государственной службы, то у нас дефицит кадров в некоторых органах достигает 20 процентов. Мы ищем людей. На должности управленческие, на должности специалистов», — рассказал Хоценко.
Другое важное мероприятие, инициированное новым руководством, — форум гражданских активистов «Решают люди». Для области это целое событие, ведь оно чётко транслирует направленность работы областной власти: в центре должен быть человек и его потребности. Благодаря форуму неравнодушные местные жители могут проработать свои инициативы по благоустройству, а потом и реализовать. При распределении финансирования их проекты будут в приоритете.
Обустройство дворов, пришкольных территорий, детских площадок и других пространств — отдельная и масштабная задача, которую новому руководству предстоит решить. Причем не без участия самих омичей.
«Одно дело постоянно высказывать недовольство по поводу каких-то проблем. Другое — взять их решение в свои руки. Найти единомышленников, оформить идею в проект, подать заявку, выиграть конкурс и проконтролировать исполнение. В этом суть гражданских инициатив. И главное здесь — люди», — подчеркнул врио губернатора Омской области.
Кроме того, в рамках программы «Местные инициативы» в следующем году на благоустройство региона выделят один миллиард рублей. Эти средства пойдут на обновление школьных и дворовых территорий, спортивных и детских площадок и других общественных пространств.
Со временем Омская область должна стать комфортным регионом для жизни. Для справки, в 2022 году сибирский субъект по качеству жизни занял лишь 66-ю позицию из 85. Люди массово уезжают за лучшими условиями и заработками в другие российские территории. Решать эту проблему новое руководство планирует системно, делая ставку сразу на несколько направлений — сельское хозяйство, логистическую отрасль и промышленность. Некогда Омск был крупным центром пищевой и обрабатывающей промышленности, а также стратегическим транспортным узлом. Сегодня многие предприятия простаивают. Несколько изменили ситуацию в лучшую сторону заказы от оборонки, но так будет не всегда.
По мнению Хоценко, из Омской области нужно делать всероссийский логистический центр с развитой международной торговлей. Тогда местная продукция, в том числе сельскохозяйственная, станет востребованной, причем не только на региональном и федеральном уровне, но и на международном. Добиться этого можно за пять лет, уверено новое руководство. Первые шаги уже сделаны: началось строительство крупнейшего в регионе логистического парка «Солнечный».
Для привлечения в область финансирования и инвестиций Виталий Хоценко активно презентует конкурентные преимущества региона на федеральном уровне. Что касается промышленности, то развивает ее новое руководство с помощью кластерного подхода: вокруг большого предприятия концентрируются фирмы поменьше и образуют стройную сеть производственных связей. А это подтягивает за собой прокачку профессионального образования, создание комфортных условий для специалистов, которые придут на новые рабочие места. В качестве примера можно привести особую экономическую зону «Авангард»: здесь уже зарегистрировались шесть резидентов, скоро их будет десять.
Если новое руководство сумеет грамотно воспользоваться всеми возможностями и ресурсами Омской области, благосостояние омичей непременно вырастет, улучшится и демографическая ситуация. Сейчас, чтобы поддержать семьи с детьми, в области предусмотрено 15 разных выплат и пособий, открываются семейные многофункциональные центры и всячески популяризируются семейные ценности.
Особое внимание Хоценко уделяет семьям участников СВО. Во время рабочих поездок в районы врио губернатора Омской области навещает родственников бойцов, чтобы узнать, как и чем он может помочь.
«Приняли решение более 46 млн рублей выделить на поддержку для участников СВО и их семей. Эти средства направим на помощь детям: на бесплатное горячее питание для школьников 5-11 классов, освобождение от платы за детский сад и продленку. Кроме того, напомню, что детки наших защитников могут бесплатно ходить в спортивные секции. Круг мер поддержки для участников СВО и их семей продолжим расширять», — рассказал врио.
Напомним, до назначения в Омскую область Виталий Хоценко девять месяцев проработал премьер-министром ДНР и смог решить ряд важных для субъекта задач. Отдельным пунктом в его карьере стоит Ставропольский край, где политик руководил министерством энергетики, промышленности и связи. При нем началась цифровизация и развитие рынка газомоторного топлива, а также освоение регионом «зелёной» энергетики. Кроме того, за плечами Хоценко работа директором в Департаменте промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.