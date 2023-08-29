Президент назвал «очень хорошим стартом» работу врио губернатора Омской области

Со временем Омская область должна стать комфортным регионом для жизни. Для справки, в 2022 году сибирский субъект по качеству жизни занял лишь 66-ю позицию из 85. Люди массово уезжают за лучшими условиями и заработками в другие российские территории. Решать эту проблему новое руководство планирует системно, делая ставку сразу на несколько направлений — сельское хозяйство, логистическую отрасль и промышленность. Некогда Омск был крупным центром пищевой и обрабатывающей промышленности, а также стратегическим транспортным узлом. Сегодня многие предприятия простаивают. Несколько изменили ситуацию в лучшую сторону заказы от оборонки, но так будет не всегда.