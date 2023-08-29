Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина, устроившего мятеж в Ростове

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Напомним, что Евгений Пригожин на военной технике и с бойцами прибыл в Ростов-на-Дону, что российские власти приравняли к вооруженному мятежу. Пригожин провел в городе весь день 24 июня, но после проведенных переговоров покинул его.
Спустя ровно два месяца самолет, на котором он летел, разбился в Тверской области. Вместе с ним погибли еще 9 человек.
Сейчас ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет, что Путина не будет на похоронах. По его словам, у Кремля нет информации о похоронах Пригожина.
«Решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», — приводит слова Пескова издание.