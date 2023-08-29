rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина, устроившего мятеж в Ростове

Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина, устроившего мятеж в Ростове

29 августа 2023, 10:22
Фото: kremlin.ru
Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина, устроившего мятеж в Ростове
Президента России Владимира Путина не будет на похоронах Евгения Пригожина, который устроил вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.

Напомним, что Евгений Пригожин на военной технике и с бойцами прибыл в Ростов-на-Дону, что российские власти приравняли к вооруженному мятежу. Пригожин провел в городе весь день 24 июня, но после проведенных переговоров покинул его.

Спустя ровно два месяца самолет, на котором он летел, разбился в Тверской области. Вместе с ним погибли еще 9 человек.

Краснодарский политолог Гусий рассказал, почему многие не верят в смерть Пригожина
Узнать подробнее

Сейчас ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет, что Путина не будет на похоронах. По его словам, у Кремля нет информации о похоронах Пригожина.

«Решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них», — приводит слова Пескова издание.

Читайте также:
Краснодарский политолог Гусий рассказал, почему многие не верят в смерть ПригожинаПриближённые к ЧВК «Вагнер» заявили, что Пригожина могут похоронить в Горячем ключеИтоги недели: жители Ростова прощались с Пригожиным и искали дешевый бензин
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погибшие#Путин#Кремль#Самолет#Похороны#Техника#Разбой#Мятеж#Переговоры#Информация#Тверская область#Присутствие#Вооруженный#Родные#Близкие
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону хакеры атаковали платежную систему в автобусах
Сегодня, 06:56
Расходы на выборы депутатов в Ростовской области выросли в 1,5 раза за 5 лет
Сегодня, 11:50
Дизельное топливо пропало на ряде заправок в Ростове
Сегодня, 09:20
Эксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемость
Сегодня, 08:51
Медовое солнце Сарьяна: жизненный путь художника из ростовской Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 08:48