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Расходы на выборы депутатов в Ростовской области выросли в 1,5 раза за 5 лет

Расходы на выборы депутатов в Ростовской области выросли в 1,5 раза за 5 лет

29 августа 2023, 11:50
Фото: 1MI
Расходы на выборы депутатов в Ростовской области выросли в 1,5 раза за 5 лет
Расходы на организацию выборов депутатов Заксобрания Ростовской области выросли на 49,3%, сообщили в Избиркоме региона.

«РБК Ростов» со ссылкой на информацию Избиркома пишет, что в этом году планируют потратить 528 миллионов рублей. Пять лет назад эта сумма составляла 353 миллиона.

«Увеличение расходов вызвано ростом размера оплаты труда членов избирательных комиссий всех уровней с правом решающего голоса. Их количество превышает 26 тысяч человек. Еще одной причиной стало повышение стоимости закупаемых товаров, работ и услуг, обусловленное динамикой инфляции с 2018 по 2023 годы», — сказано в сообщении.

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Между тем, на сайте Избиркома появилась информация, что сумма поступлений в избирательные фонды партий и кандидатов по одномандатным округам превысила 383,8 миллиона рублей. Проверки показали, что 9 миллионов перечислили с нарушением, их вернули отправителям.

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