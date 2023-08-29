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Ростовская область получит более 59 млн рублей на очистку правого притока Дона

Ростовская область получит более 59 млн рублей на очистку правого притока Дона

29 августа 2023, 13:09
Фото: GAlexandrova/cc by as 4.0/wiki
Ростовская область получит более 59 млн рублей на очистку правого притока Дона
Ростовской области выделят около 59,6 миллиона рублей на очистку реки Дон, сведения об этом появились на портале федерального правительства.

Во вторник, 29 августа, федеральные власти сообщили о планах профинансировать работы по очистке и реабилитации водоемов в различных регионах и республиках.

В общей сложности в 2023–2024 годах планируется перераспределить около 230 миллионов рублей, из них 59,59 миллиона, согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, направят в Ростовскую область в 2024 году.

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Эти деньги направят на реализацию «дорожной карты» мер по оздоровлению Дона, а именно расчистку правого притока Дона — Темерника.

Кроме того, 32,4 миллиона рублей получит бюджет Краснодарского края, эти средства направят на расчистку реки Гречаной.

Ранее стало известно, что в Ростовской области начнут оздоровление реки Дон только в 2025 году, а за следующие пять лет на работы потратят более 100 миллиардов рублей.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Надежда Пустяк#Бюджет#Оздоровление реки Дон#Река Дон#Река Темерник
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