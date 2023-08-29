Ростовская область получит более 59 млн рублей на очистку правого притока Дона

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Во вторник, 29 августа, федеральные власти сообщили о планах профинансировать работы по очистке и реабилитации водоемов в различных регионах и республиках.
В общей сложности в 2023–2024 годах планируется перераспределить около 230 миллионов рублей, из них 59,59 миллиона, согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, направят в Ростовскую область в 2024 году.
Эти деньги направят на реализацию «дорожной карты» мер по оздоровлению Дона, а именно расчистку правого притока Дона — Темерника.
Кроме того, 32,4 миллиона рублей получит бюджет Краснодарского края, эти средства направят на расчистку реки Гречаной.
Ранее стало известно, что в Ростовской области начнут оздоровление реки Дон только в 2025 году, а за следующие пять лет на работы потратят более 100 миллиардов рублей.