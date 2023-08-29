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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Совет по улучшению жизни женщин в Ростовской области возглавил мужчина

Совет по улучшению жизни женщин в Ростовской области возглавил мужчина

29 августа 2023, 16:22
Фото: donland
Совет по улучшению жизни женщин в Ростовской области возглавил мужчина
В Ростовской области председателем Совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы на территории Ростовской области стал мужчина, информация об этом появилась в документе постановления.

В Ростовской области Совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин возглавил замгубернатора региона Андрей Пучков. В его полномочия будет входить контроль над действиями Совета, утверждение повесток заседаний, принятие решений о проведении заседания. В это же время другие члены Совета смогут только вносить предложения и участвовать в заседаниях.

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Всего в Совете будет 14 членов, из них шестеро — мужчины. Женская сторона Совета представлена министром труда Еленой Елисеевой, ее коллегой главным специалистом отдела организационно-аналитической Минтруда Анной Морозовой, а также замначальника управления государственной службы занятости населения Надеждой Васильевой, а также представителями общественных организаций и Минздрава Ростовской области.

В задачи Совета будет входить рассмотрение проблемных вопросов, касающихся интересов дончанок.

Ранее стало известно, что в Ростовской области создадут совет по улучшению качества жизни населения.

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