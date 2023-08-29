Совет по улучшению жизни женщин в Ростовской области возглавил мужчина

В Ростовской области Совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин возглавил замгубернатора региона Андрей Пучков. В его полномочия будет входить контроль над действиями Совета, утверждение повесток заседаний, принятие решений о проведении заседания. В это же время другие члены Совета смогут только вносить предложения и участвовать в заседаниях.