Совет по улучшению жизни женщин в Ростовской области возглавил мужчина

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В Ростовской области Совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин возглавил замгубернатора региона Андрей Пучков. В его полномочия будет входить контроль над действиями Совета, утверждение повесток заседаний, принятие решений о проведении заседания. В это же время другие члены Совета смогут только вносить предложения и участвовать в заседаниях.
Всего в Совете будет 14 членов, из них шестеро — мужчины. Женская сторона Совета представлена министром труда Еленой Елисеевой, ее коллегой главным специалистом отдела организационно-аналитической Минтруда Анной Морозовой, а также замначальника управления государственной службы занятости населения Надеждой Васильевой, а также представителями общественных организаций и Минздрава Ростовской области.
В задачи Совета будет входить рассмотрение проблемных вопросов, касающихся интересов дончанок.
Ранее стало известно, что в Ростовской области создадут совет по улучшению качества жизни населения.