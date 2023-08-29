Тюльпаны, космос и лиманы: что посмотреть в Николаевском районе Волгоградской области

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
Николаевский район — уникальный уголок в Волгоградской области, богатый историческими и природными достопримечательностями. На его территории проживали многие древние народы: от сарматов и печенегов до татаро-монголов. А уже в 16 веке район начинают населять преимущественно русские.
История Николаевского района тесно связана с соляным промыслом. В 1747 году вдоль левого берега Волги на пути вывоза соли с Эльтона по указу Сената возникли соляные амбары, которые со временем переросли в слободу, нареченную Николаевском. А уже в начале 20 столетия поселение стало крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции и по сей день в масштабе региона успешно сохраняет этот статус.
В истории района оставили свой след разные выдающиеся люди: защитник Сталинграда генерал-полковник Александр Родимцев, выдающийся композитор Георгий Свиридов, писатель Михаил Шолохов. Николаевская земля подарила России космонавта Юрия Малышева — единственного уроженца Волгоградской области, покорившего космос.
Путешествуя по городам и селам Николаевского района, так или иначе столкнешься с памятной табличкой, скульптурой или даже целым музеем, посвященным той или иной знаменитости. Местные жители трепетно берегут историю своего края и охотно делятся ею с туристами.
Николаевск — главный и крупнейший город района. Здесь сосредоточены основные исторические достопримечательности, культурные учреждения и развлекательные центры.
При посещении Николаевска нельзя не заглянуть в музей краеведения «Земля-Космос». Как уже было упомянуто, Николаевск — родина летчика-космонавта Юрия Малышева, поэтому создание в городе музея в его честь было вполне ожидаемо. Сейчас на музейных стеллажах представлено более 1000 уникальных экспонатов (фотографий, сувениров, побывавших на земной орбите вещей), переданных в фонды музея лично Малышевым.
Вся экспозиция занимает площадь в 120 кв. метров. Помимо «космических» экспонатов, в стенах музея хранятся предметы быта жителей старой слободы, церковные книги и прочие старинные «раритеты», связанные с николаевской землей.
Еще один музей посвящен великому русскому писателю Михаилу Шолохову. Он располагается в доме, где в 1941-42 годах Михаил Александрович проживал со своей семьей. Три музейных зала расскажут о быте писателя в Николаевске через сохранившиеся фотографии, книги, документы и живописные полотна. На стеллажах выставлены произведения Шолохова, также имеется уникальная библиотека российских и зарубежных авторов о его жизни и творчестве.
Но не только музеи привлекают гостей. Сам Николаевск, его улицы и архитектурные сооружения, заслуживают не меньшего внимания. За последние годы город заметно преобразился, появились новые общественные пространства, где можно отдохнуть и прогуляться.
Николаевск славится своей протяженной набережной, откуда открываются живописные виды на Волгу. В настоящее время здесь реализуется проект многофункционального ландшафтного комплекса «Белый берег», который наполнит территорию променада новыми зонами отдыха.
Уже сейчас жители и гости Николаевска могут прогуляться по мощенным дорожкам, охладиться в сухом фонтане, позаниматься на спортивных площадках или насладиться пейзажами на смотровых площадках.
В окрестностях города также есть интересные достопримечательности. В 12 километрах от Николаевска, находится мельница Пфляумера — уникальный памятник деревянной промышленной архитектуры начала 20 века. Мельницу в 1904 году построил местный промышленник немецкого происхождения Пфляумер по последнему слову техники: плахи лиственницы сплавляли в Николаевскую слободу по Волге напрямую из Перми, а современное по тем временам оборудование завезли из Германии.
Мельница использовалась по своему прямому назначению больше 100 лет — вплоть до 2009 года! Сегодня же промышленный объект служит еще одной точкой на карте для туристов. В здании сохранились старинные механизмы и уникальные предметы разных эпох.
Совсем рядом с мельницей расположено настоящее конное подворье, на территории которого проживают также козы и куры. Гости могут не только покататься на лошадях, но и подоить коз и даже приготовить из надоенного молока продукты.
На территории подворья имеются старинные предметы быта, с некоторыми из которых можно даже взаимодействовать. Например, туристы могут попить чай из старинного самовара по традиционным рецептам со степными травами. После такого путешествия гости гарантировано получат не только новый опыт и приятные воспоминания, но и немало узнают из истории слободы и всего края.
Природные достопримечательности Николаевского района ежегодно привлекают тысячи туристов. Настоящая визитная карточка района — Тюльпанный луг, находящийся рядом с селом Барановское. На его территории произрастают редкие и исчезающие виды растений, в том числе тюльпан Геснера, занесенный в Красную книгу Волгоградской области.
Если приехать сюда в конце апреля или в мае, то можно застать цветение этого удивительного растения: пестрое одеяло из бутонов тюльпана буквально накрывает собой все поле. Но стоит иметь ввиду, что срывать цветки «на память» нельзя — луг признан ботаническим памятником природы и охраняется государством.
Еще один уникальный природный объект — Степновская система лиманов. Территория представляет особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную Книгу Волгоградской области. Общую систему составляют три лимана (Заливы в низовьях реки): Крячковский, Кумысный и Солодки. Здесь обитают редкие представители фауны: степной лунь, степной орел, кречетки, красовки.
Еще одна особо охраняемая территория — охотозаказник «Дрофиный», расположенный рядом с селом Бережновское. На площади в 50 тысяч га обитают дрофы и стрепеты, занесённые в Красные Книги России и Волгоградской области. Природный памятник представляет собой километры нетронутой человеком степи с ее уникальными обитателями, редкими растениями, реками и ериками.
При поездке в Николаевский район лучше всего остановиться в самом Николаевске. Город небольшой и гостиниц здесь немного, но для постоянного потока туристов предложений более, чем достаточно. За весьма скромную сумму здесь всегда можно снять комнату с удобствами.
На въезде в город по трассе Р-229 расположено кафе-кемпинг, где можно не только сытно подкрепиться, но и снять себе комнату в одном из домиков или попариться в бане. А в пяти километрах от центра Николаевска, в селе Очкуровка, находится еще одна небольшая гостиница. Постояльцы ее описывают, как «чистая и уютная».
Если же вы намерены исследовать природные достопримечательности района, то стоит иметь ввиду, что ночлег есть далеко не везде. В этом случае стоит захватить палатку и запастись продуктами с водой: такой отдых среди природных красот гарантировано останется в памяти.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».