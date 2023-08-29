Тюльпаны, космос и лиманы: что посмотреть в Николаевском районе Волгоградской области

Еще один музей посвящен великому русскому писателю Михаилу Шолохову. Он располагается в доме, где в 1941-42 годах Михаил Александрович проживал со своей семьей. Три музейных зала расскажут о быте писателя в Николаевске через сохранившиеся фотографии, книги, документы и живописные полотна. На стеллажах выставлены произведения Шолохова, также имеется уникальная библиотека российских и зарубежных авторов о его жизни и творчестве.