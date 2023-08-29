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Николаевскому районе есть чем удивить туристов

Тюльпаны, космос и лиманы: что посмотреть в Николаевском районе Волгоградской области

29 августа 2023, 13:58
Фото: Яндекс Карты
Николаевскому районе есть чем удивить туристов
Николаевский район — еще одна неизведанная «жемчужина» Волгоградской области. Тюльпанные поля, живописные лиманы и исторические музеи — это далеко не все, чем может удивить туристов николаевская земля.

Из истории Николаевского района

Николаевский район — уникальный уголок в Волгоградской области, богатый историческими и природными достопримечательностями. На его территории проживали многие древние народы: от сарматов и печенегов до татаро-монголов. А уже в 16 веке район начинают населять преимущественно русские.

История Николаевского района тесно связана с соляным промысломИстория Николаевского района тесно связана с соляным промыслом
История Николаевского района тесно связана с соляным промыслом
Фото: https://pastvu.com/p/675512

История Николаевского района тесно связана с соляным промыслом. В 1747 году вдоль левого берега Волги на пути вывоза соли с Эльтона по указу Сената возникли соляные амбары, которые со временем переросли в слободу, нареченную Николаевском. А уже в начале 20 столетия поселение стало крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции и по сей день в масштабе региона успешно сохраняет этот статус.

По сей день Николаевский район — один из главных аграрных центров региона.По сей день Николаевский район — один из главных аграрных центров региона.
По сей день Николаевский район — один из главных аграрных центров региона.
Фото: Администрация Николаевского района

В истории района оставили свой след разные выдающиеся люди: защитник Сталинграда генерал-полковник Александр Родимцев, выдающийся композитор Георгий Свиридов, писатель Михаил Шолохов. Николаевская земля подарила России космонавта Юрия Малышева — единственного уроженца Волгоградской области, покорившего космос.

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Путешествуя по городам и селам Николаевского района, так или иначе столкнешься с памятной табличкой, скульптурой или даже целым музеем, посвященным той или иной знаменитости. Местные жители трепетно берегут историю своего края и охотно делятся ею с туристами.

Что посмотреть в Николаевске и окрестностях

Николаевск — главный и крупнейший город района. Здесь сосредоточены основные исторические достопримечательности, культурные учреждения и развлекательные центры.

В Николаевске есть целый музей в честь уроженца Волгоградской области космонавта Юрия МалышеваВ Николаевске есть целый музей в честь уроженца Волгоградской области космонавта Юрия Малышева
В Николаевске есть целый музей, посвященные уроженцу Волгоградской области, космонавту Юрию МалышевуВ Николаевске есть целый музей, посвященные уроженцу Волгоградской области, космонавту Юрию Малышеву
В Николаевске есть целый музей, посвященные уроженцу Волгоградской области, космонавту Юрию МалышевуВ Николаевске есть целый музей, посвященные уроженцу Волгоградской области, космонавту Юрию Малышеву
В Николаевске есть целый музей в честь уроженца Волгоградской области космонавта Юрия Малышева
Фото: Земля-Космос Музей-Краеведения / https://vk.com/zemlyakosmos

При посещении Николаевска нельзя не заглянуть в музей краеведения «Земля-Космос». Как уже было упомянуто, Николаевск — родина летчика-космонавта Юрия Малышева, поэтому создание в городе музея в его честь было вполне ожидаемо. Сейчас на музейных стеллажах представлено более 1000 уникальных экспонатов (фотографий, сувениров, побывавших на земной орбите вещей), переданных в фонды музея лично Малышевым.

Вся экспозиция занимает площадь в 120 кв. метров. Помимо «космических» экспонатов, в стенах музея хранятся предметы быта жителей старой слободы, церковные книги и прочие старинные «раритеты», связанные с николаевской землей.

Великий писатель Михаил Шолохов также оставил свой след в истории НиколаевскаВеликий писатель Михаил Шолохов также оставил свой след в истории Николаевска
Великий писатель Михаил Шолохов также оставил свой след в истории Николаевска
Фото: Яндекс Карты

Еще один музей посвящен великому русскому писателю Михаилу Шолохову. Он располагается в доме, где в 1941-42 годах Михаил Александрович проживал со своей семьей. Три музейных зала расскажут о быте писателя в Николаевске через сохранившиеся фотографии, книги, документы и живописные полотна. На стеллажах выставлены произведения Шолохова, также имеется уникальная библиотека российских и зарубежных авторов о его жизни и творчестве.

Николаевск славится своими спортивными объектамиНиколаевск славится своими спортивными объектами
Николаевск славится своими спортивными объектамиНиколаевск славится своими спортивными объектами
Николаевск славится своими спортивными объектами
Фото: Администрация Николаевского района

Но не только музеи привлекают гостей. Сам Николаевск, его улицы и архитектурные сооружения, заслуживают не меньшего внимания. За последние годы город заметно преобразился, появились новые общественные пространства, где можно отдохнуть и прогуляться.

Николаевск славится своей протяженной набережной, откуда открываются живописные виды на Волгу. В настоящее время здесь реализуется проект многофункционального ландшафтного комплекса «Белый берег», который наполнит территорию променада новыми зонами отдыха.

Уже сейчас жители и гости Николаевска могут прогуляться по мощенным дорожкам, охладиться в сухом фонтане, позаниматься на спортивных площадках или насладиться пейзажами на смотровых площадках.

Мельница Пфляумера — уникальный памятник деревянной промышленной архитектуры начала 20 векаМельница Пфляумера — уникальный памятник деревянной промышленной архитектуры начала 20 века
Мельница Пфляумера — уникальный памятник деревянной промышленной архитектуры начала 20 века
Фото: Конное подворье Николаевск / https://vk.com/konnoepodvorie2019

В окрестностях города также есть интересные достопримечательности. В 12 километрах от Николаевска, находится мельница Пфляумера — уникальный памятник деревянной промышленной архитектуры начала 20 века. Мельницу в 1904 году построил местный промышленник немецкого происхождения Пфляумер по последнему слову техники: плахи лиственницы сплавляли в Николаевскую слободу по Волге напрямую из Перми, а современное по тем временам оборудование завезли из Германии.

Мельница использовалась по своему прямому назначению больше 100 лет — вплоть до 2009 года! Сегодня же промышленный объект служит еще одной точкой на карте для туристов. В здании сохранились старинные механизмы и уникальные предметы разных эпох.

Туристы могут посетить конное подворье у мельницы Пфляумера и покататься на лошадяхТуристы могут посетить конное подворье у мельницы Пфляумера и покататься на лошадях
Туристы могут посетить конное подворье у мельницы Пфляумера и покататься на лошадях
Фото: Конное подворье Николаевск / https://vk.com/konnoepodvorie2019

Совсем рядом с мельницей расположено настоящее конное подворье, на территории которого проживают также козы и куры. Гости могут не только покататься на лошадях, но и подоить коз и даже приготовить из надоенного молока продукты.

На территории подворья имеются старинные предметы быта, с некоторыми из которых можно даже взаимодействовать. Например, туристы могут попить чай из старинного самовара по традиционным рецептам со степными травами. После такого путешествия гости гарантировано получат не только новый опыт и приятные воспоминания, но и немало узнают из истории слободы и всего края.

Природные достопримечательности

Природные достопримечательности Николаевского района ежегодно привлекают тысячи туристов. Настоящая визитная карточка района — Тюльпанный луг, находящийся рядом с селом Барановское. На его территории произрастают редкие и исчезающие виды растений, в том числе тюльпан Геснера, занесенный в Красную книгу Волгоградской области.

Тюльпанный луг - настоящее сокровище Николаевского районаТюльпанный луг - настоящее сокровище Николаевского района
Тюльпанный луг - настоящее сокровище Николаевского района
Фото: Администрация Волгоградской области

Если приехать сюда в конце апреля или в мае, то можно застать цветение этого удивительного растения: пестрое одеяло из бутонов тюльпана буквально накрывает собой все поле. Но стоит иметь ввиду, что срывать цветки «на память» нельзя — луг признан ботаническим памятником природы и охраняется государством.

Еще один уникальный природный объект — Степновская система лиманов. Территория представляет особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную Книгу Волгоградской области. Общую систему составляют три лимана (Заливы в низовьях реки): Крячковский, Кумысный и Солодки. Здесь обитают редкие представители фауны: степной лунь, степной орел, кречетки, красовки.

В Николаевском районе водятся редкие птицы, среди которых Дрофа и стрепета.В Николаевском районе водятся редкие птицы, среди которых Дрофа и стрепета.
В Николаевском районе водятся редкие птицы, среди которых Дрофа и стрепета.
Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Еще одна особо охраняемая территория — охотозаказник «Дрофиный», расположенный рядом с селом Бережновское. На площади в 50 тысяч га обитают дрофы и стрепеты, занесённые в Красные Книги России и Волгоградской области. Природный памятник представляет собой километры нетронутой человеком степи с ее уникальными обитателями, редкими растениями, реками и ериками.

Где остановиться

При поездке в Николаевский район лучше всего остановиться в самом Николаевске. Город небольшой и гостиниц здесь немного, но для постоянного потока туристов предложений более, чем достаточно. За весьма скромную сумму здесь всегда можно снять комнату с удобствами.

Гостиницы в Николаевске удовлетворяют существующий туристический потокГостиницы в Николаевске удовлетворяют существующий туристический поток
Гостиницы в Николаевске удовлетворяют существующий туристический поток
Фото: Freepik.com

На въезде в город по трассе Р-229 расположено кафе-кемпинг, где можно не только сытно подкрепиться, но и снять себе комнату в одном из домиков или попариться в бане. А в пяти километрах от центра Николаевска, в селе Очкуровка, находится еще одна небольшая гостиница. Постояльцы ее описывают, как «чистая и уютная».

Если же вы намерены исследовать природные достопримечательности района, то стоит иметь ввиду, что ночлег есть далеко не везде. В этом случае стоит захватить палатку и запастись продуктами с водой: такой отдых среди природных красот гарантировано останется в памяти.

Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».

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