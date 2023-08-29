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Published Сегодня, 07:57

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В Госдуме предлагают бороться с пьяными водителями жестче

29 августа 2023, 07:57
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) являются одной из наиболее распространенных причин смертей и травмирования граждан России. Особое внимание следует уделить авариям, в которых виновны пьяные водители.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских предложил более жесткие меры для предотвращения подобных инцидентов и трагедий.

По словам депутата, текущие меры властей не дают ожидаемого результата. Хотя количество людей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, снизилось, оно все еще значительно. Суровое наказание грозит только в случае, если в результате ДТП кто-то получил серьезные травмы или погиб. Парламентарий считает, что данную ситуацию необходимо исправить.

Альшевских признал, что были введены серьезные наказания, такие как лишение свободы, для водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и совершивших ДТП с летальным исходом или причинивших кому-то тяжелые повреждения. Однако, к сожалению, это не останавливает граждан, которые продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. Хотя их число стало меньше, но пока еще далеко от идеала.

Чтобы предотвратить подобные трагедии, необходимо пропагандировать Правила дорожного движения (ПДД) и развивать культуру вождения, подчеркнул Альшевских. Он также предложил привлекать пьяных водителей к уголовной ответственности, даже если они не причинили ДТП. Такие автовладельцы должны хорошо подумать перед тем, как сесть за руль после употребления алкоголя. В противном случае, им придется отправиться за решетку.

«Если поймали пьяного водителя, это уже должно быть уголовно наказуемо. Ведь пьяный за рулем — это преступник. Мы должны быть ответственными не только в случае, если что-то произошло. Если никто не пострадал, это должно быть рассмотрено как дело преднамеренного нарушения. Нам нужно жестко и быстро реагировать на подобные ситуации, чтобы предотвратить такие преступления», — отметил Альшевских в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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