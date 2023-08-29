В Госдуме предлагают бороться с пьяными водителями жестче

«Если поймали пьяного водителя, это уже должно быть уголовно наказуемо. Ведь пьяный за рулем — это преступник. Мы должны быть ответственными не только в случае, если что-то произошло. Если никто не пострадал, это должно быть рассмотрено как дело преднамеренного нарушения. Нам нужно жестко и быстро реагировать на подобные ситуации, чтобы предотвратить такие преступления», — отметил Альшевских в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».