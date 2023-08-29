В Москве открыта третья линия Московских центральных диаметров

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» был запущен 17 августа. Эта линия проходит через 41 станцию в Москве и области, пишет ИА RuNews24.ru
Диаметр соединяет Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги. Время в пути от конечной станции в Зеленограде до конечной станции в Раменском составляет 111 минут. В часы пик поезда будут ходить каждые пять минут.
Общая протяженность нового диаметра составляет 85 километров, на которых расположены 14 остановок. Пассажиры смогут пересаживаться на метро МЦК и железнодорожные платформы радиальных направлений. Благодаря новому диаметру жители области смогут сократить время в пути на 43%, а жители столицы — на 38%.