В Москве открыта третья линия Московских центральных диаметров

Диаметр соединяет Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги. Время в пути от конечной станции в Зеленограде до конечной станции в Раменском составляет 111 минут. В часы пик поезда будут ходить каждые пять минут.