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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Москве открыта третья линия Московских центральных диаметров

29 августа 2023, 12:26
В столице недавно открыли третью линию Московских центральных диаметров, которая связывает Зеленоград и Раменское. В следующем году планируется открыть еще одну линию — МЦД-4.

МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» был запущен 17 августа. Эта линия проходит через 41 станцию в Москве и области, пишет ИА RuNews24.ru

Диаметр соединяет Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги. Время в пути от конечной станции в Зеленограде до конечной станции в Раменском составляет 111 минут. В часы пик поезда будут ходить каждые пять минут.

Общая протяженность нового диаметра составляет 85 километров, на которых расположены 14 остановок. Пассажиры смогут пересаживаться на метро МЦК и железнодорожные платформы радиальных направлений. Благодаря новому диаметру жители области смогут сократить время в пути на 43%, а жители столицы — на 38%.

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