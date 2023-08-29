В Новочеркасске на 2,5 года осудили юриста за махинации с землей

Далее Сеферова передала поддельный договор аренды в администрацию с заявлением от клиента о предоставлении в собственность этого участка земли бесплатно, благодаря закону «О гаражной амнистии» в администрации удовлетворили заявление А. и предоставили ему землю площадью почти 1,18 тысячи «квадратов» в собственность. Осенью 2021 года право собственности было зарегистрировано, а администрация Новочеркасска понесла ущерб в размере более 1,88 миллиона рублей.