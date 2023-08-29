В Новочеркасске на 2,5 года осудили юриста за махинации с землей

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В среду, 23 августа, Новочеркасский городской суд Ростовской области рассмотрел уголовное дело против Гюльнары Сеферовой, которую подозревали в мошенничестве, а именно приобретении права на чужое имущество путем обмана, совершенном в особо крупном размере.
Суд установил, что весной 2021 года Сеферова заключила с гражданином А. договор на оказание юридических услуг, который бы позволил ему приобрести в собственность участок недвижимости площадью не менее одной тысячи квадратных метров в Новочеркасске в районе улицы Искра.
Для того, чтобы предоставить клиенту обещанное, Сеферова получила от неизвестных подложный договор аренды, заключенный якобы между А. и администрацией города. В соответствии с документом, администрация сдавала в аренду участок земли площадью 0,12 гектара в районе улицы Искра в аренду А. для размещения гаража, срок аренды земли составлял 10 лет.
Далее Сеферова передала поддельный договор аренды в администрацию с заявлением от клиента о предоставлении в собственность этого участка земли бесплатно, благодаря закону «О гаражной амнистии» в администрации удовлетворили заявление А. и предоставили ему землю площадью почти 1,18 тысячи «квадратов» в собственность. Осенью 2021 года право собственности было зарегистрировано, а администрация Новочеркасска понесла ущерб в размере более 1,88 миллиона рублей.
Теперь в отношении Сеферовой вынесли обвинительный приговор, она проведет в колонии общего режима 2,5 года.
«Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что женщине грозит до 10 лет лишения свободы.