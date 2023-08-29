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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В России ожидается снижение цены на курицу с сентября

29 августа 2023, 07:06
По информации Минсельхоза РФ, с сентября ожидается снижение цены на птицу в России.

Ведомство объясняет текущий рост цен сезонными факторами и развитием внутреннего туризма, что приводит к повышению стоимости продукции летом. Однако основные производители подтверждают, что уже в сентябре цена на мясо птицы уменьшится, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министерство отмечает положительную динамику в отрасли. За первые семь месяцев 2021 года было произведено 3,8 миллиона тонн птицы на убой, что на 1,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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