В России ожидается снижение цены на курицу с сентября

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Ведомство объясняет текущий рост цен сезонными факторами и развитием внутреннего туризма, что приводит к повышению стоимости продукции летом. Однако основные производители подтверждают, что уже в сентябре цена на мясо птицы уменьшится, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Министерство отмечает положительную динамику в отрасли. За первые семь месяцев 2021 года было произведено 3,8 миллиона тонн птицы на убой, что на 1,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.