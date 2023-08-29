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Updated Сегодня, 06:58

В Ростове-на-Дону будут судить фигурантов дела об убийстве экс-главы ДНР Захарченко

В Ростове-на-Дону будут судить фигурантов дела об убийстве экс-главы ДНР Захарченко

29 августа 2023, 06:15
Фото: Andrew Butko/cc bu sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону будут судить фигурантов дела об убийстве экс-главы ДНР Захарченко
В Ростове-на-Дону завершилось расследование уголовного дела об убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко, сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации канала, обвиняемыми по этому делу стали Александр Погорелов, Артем Ена, Василий Чурилов, а также Александр Тимошенко. Заседание состоится 30 августа в Южном окружном военном суде.

Напомним, что Захарченко погиб в 2018 году во время взрыва в ресторане в центре Донецка. Местные власти назвали произошедшее терактом, после чего возбудили уголовное дело.

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Фигурантам вменяют сразу несколько статей уголовного кодекса, в том числе шпионаж.

Ранее участникам перестрелки с пятью жертвами в Ростовской области отменили оправдательный приговор. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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