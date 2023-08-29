В Ростове-на-Дону днем 29 августа ожидается 30-градусная жара

В этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха утром будет находиться в пределах +16°…+18°, днем +26°…+30°. К вечеру похолодает до +22 градусов.