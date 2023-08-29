В Ростове-на-Дону днем 29 августа ожидается 30-градусная жара

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха утром будет находиться в пределах +16°…+18°, днем +26°…+30°. К вечеру похолодает до +22 градусов.
В среду температура составит около 28 градусов и будет облачно. С четверга опять начнется потепление и воздух прогреется до 31 градуса. К пятнице столбики термометров покажут 33 градуса, ожидается облачная погода.
Добавим, что сейчас сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса в южных, юго-восточных, центральных, местами в северо-восточных, северо-западных районах.
Ранее в Ростове из-за сильного ветра ветки дерева рухнули на припаркованные автомобили.