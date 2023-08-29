В Ростове-на-Дону хакеры атаковали платежную систему в автобусах

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В автобусах произошли сбои с терминалами для оплаты проезда. Причиной назвали хакерскую атаку, которая привела к таким последствиям.
«Произошло существенное замедление обмена данными между терминалами и системой оплаты проезда», — прокомментировали в компании и пообещали дополнительно сообщить, когда проблемы исчезнут. Известно, сами хакерские атаки уже прекращены.
Ранее в Ростове осудили украинского хакера, который организовал атаки на российские сайты. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что с начала 2022 года российские сайты взламывали более пяти тысяч раз.