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В Ростове-на-Дону хакеры атаковали платежную систему в автобусах

В Ростове-на-Дону хакеры атаковали платежную систему в автобусах

29 августа 2023, 06:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону хакеры атаковали платежную систему в автобусах
В Ростове-на-Дону система оплаты проезда в общественном транспорте подверглась атаке хакеров, сообщает в Telegram «Агентство развития платежных систем».

В автобусах произошли сбои с терминалами для оплаты проезда. Причиной назвали хакерскую атаку, которая привела к таким последствиям.

В Ростове осудили украинского хакера, который организовал атаки на российские сайты
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«Произошло существенное замедление обмена данными между терминалами и системой оплаты проезда»,«Произошло существенное замедление обмена данными между терминалами и системой оплаты проезда»,
«Произошло существенное замедление обмена данными между терминалами и системой оплаты проезда»,
Фото: rostovgazeta.ru

«Произошло существенное замедление обмена данными между терминалами и системой оплаты проезда», — прокомментировали в компании и пообещали дополнительно сообщить, когда проблемы исчезнут. Известно, сами хакерские атаки уже прекращены.

Ранее в Ростове осудили украинского хакера, который организовал атаки на российские сайты. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что с начала 2022 года российские сайты взламывали более пяти тысяч раз.

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