В Ростове-на-Дону появится предприятие по производству военных дронов

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
По информации РИА «Новости», одно подобное производство запущено в Симферополе, теперь компания планируется расширить мощности. Пока выпускают по 16 устройств в месяц.
«С запуском нового завода получится увеличить количество выпускаемой продукции. В Ростове будут собирать по 48 дронов в месяц», — пишет издание.
Отмечается, что инженеров набрали в Крыму, теперь идет подбор персонала по всей стране. Этот проект будет реализован частной компанией.
Ранее соглашение о развитии отрасли БПЛА подписали Ростовская область и Башкирия.