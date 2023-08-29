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В Ростове-на-Дону появится предприятие по производству военных дронов

В Ростове-на-Дону появится предприятие по производству военных дронов

29 августа 2023, 05:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону планируется открыть предприятие, где будут производить военных дронов, сообщают СМИ.

По информации РИА «Новости», одно подобное производство запущено в Симферополе, теперь компания планируется расширить мощности. Пока выпускают по 16 устройств в месяц.

«С запуском нового завода получится увеличить количество выпускаемой продукции. В Ростове будут собирать по 48 дронов в месяц», — пишет издание.

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Отмечается, что инженеров набрали в Крыму, теперь идет подбор персонала по всей стране. Этот проект будет реализован частной компанией.

Ранее соглашение о развитии отрасли БПЛА подписали Ростовская область и Башкирия.

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