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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Горожане пожаловались, что в Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из мусорных сеток

В Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из мусорных сеток

29 августа 2023, 14:45
Фото: rostovgazeta.ru
Горожане пожаловались, что в Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из мусорных сеток
О массовом скоплении пластиковых бутылок в сетках для раздельного сбора мусора сообщили RostovGazeta жители Ростова.

Горожане рассказывают, что еще вчера обратили внимание на тот факт, что сетки для сбора ПЭТ-бутылок на контейнерных площадках улиц Советского района Ростова максимально переполнены. Сегодня, по их словам, ситуация не изменилась.

«Это же ужас — вывозить пластик явно перестали. Видимо, девать его некуда. Иначе как объяснить, что все жбаны на контейнерных площадках пустые, а сетки с пластиком переполнены настолько, что бутылки из них вываливаются», — возмущаются жители.

Жбаны на контейнерных площадках пустые, а сетки с пластиком переполнены настолько, что бутылки из них вываливаются.Жбаны на контейнерных площадках пустые, а сетки с пластиком переполнены настолько, что бутылки из них вываливаются.
Жбаны на контейнерных площадках пустые, а сетки с пластиком переполнены настолько, что бутылки из них вываливаются.Жбаны на контейнерных площадках пустые, а сетки с пластиком переполнены настолько, что бутылки из них вываливаются.
Жбаны на контейнерных площадках пустые, а сетки с пластиком переполнены настолько, что бутылки из них вываливаются.Жбаны на контейнерных площадках пустые, а сетки с пластиком переполнены настолько, что бутылки из них вываливаются.
Жбаны на контейнерных площадках пустые, а сетки с пластиком переполнены настолько, что бутылки из них вываливаются.
Фото: rostovgazeta.ru

Люди рассказывают, что из-за массового наполнения сеток, в Советском районе пластиковыми бутылками замусорены многие дворы. ПЭТ-бутылки складывают в урны возле жилых домов, бросают под деревья и кусты, образуя несанкционированные свалочные очаги.

Бутылки складывают в урны возле жилых домов, бросают под деревья. Бутылки складывают в урны возле жилых домов, бросают под деревья.
Бутылки складывают в урны возле жилых домов, бросают под деревья, образуя свалочные очаги.. Бутылки складывают в урны возле жилых домов, бросают под деревья, образуя свалочные очаги..
Бутылки складывают в урны возле жилых домов, бросают под деревья.
Фото: rostovgazeta.ru

Выяснить на момент публикации статьи, чем обусловлено массовое скопление пластика на контейнерных площадках, не удалось. Редакция RostovGazeta направила региональному оператору запрос с указанием улиц, где переполнены сетки. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Западного района в Ростове жаловались на разросшиеся поля с амброзией.

Жители пожаловались на разросшиеся поля с амброзией на Западном в Ростове
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