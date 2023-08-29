В Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из мусорных сеток

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Горожане рассказывают, что еще вчера обратили внимание на тот факт, что сетки для сбора ПЭТ-бутылок на контейнерных площадках улиц Советского района Ростова максимально переполнены. Сегодня, по их словам, ситуация не изменилась.
«Это же ужас — вывозить пластик явно перестали. Видимо, девать его некуда. Иначе как объяснить, что все жбаны на контейнерных площадках пустые, а сетки с пластиком переполнены настолько, что бутылки из них вываливаются», — возмущаются жители.
Люди рассказывают, что из-за массового наполнения сеток, в Советском районе пластиковыми бутылками замусорены многие дворы. ПЭТ-бутылки складывают в урны возле жилых домов, бросают под деревья и кусты, образуя несанкционированные свалочные очаги.
Выяснить на момент публикации статьи, чем обусловлено массовое скопление пластика на контейнерных площадках, не удалось. Редакция RostovGazeta направила региональному оператору запрос с указанием улиц, где переполнены сетки. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Западного района в Ростове жаловались на разросшиеся поля с амброзией.