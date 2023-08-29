rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Ростове украшение улиц ко Дню города закончат к 4 сентября

В Ростове украшение улиц ко Дню города закончат к 4 сентября

29 августа 2023, 15:23
Фото: Администрация Ростова
В Ростове украшение улиц ко Дню города закончат к 4 сентября
В Ростове приступили к украшению улиц для 274-й годовщины со дня основания города, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Во вторник, 29 августа, Алексей Логвиненко сообщил, что в 274-ую годовщину дня основания Ростова город собираются украсить в оранжево-красную гамму.

Перед входом в парк имени Максима Горького установят композицию из 21 флага, а на площадях и улицах Ростова появятся световые деревья.

Дворец творчества детей и молодежи собираются украсить красочными панно с изображениями главных достопримечательностей города — реки Дон, здания Администрации, здания Южного управления ЦБ РФ, а также «Ростов-Арены».

Мужчины в Ростове-на-Дону оказались одни из самых щедрых на ювелирные украшения
Узнать подробнее
Фото: Администрация Ростова

Кроме того, композиции с фотографиями главных достопримечательностей Ростова установят вдоль парка имени Горького и на площади Советов, где также появится световая композиция «Ростов-на-Дону в моем сердце».

«Праздничное убранство донской столицы будет готово к 4 сентября», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в 2023 году на украшение Ростова ко Дню города бюджет «урезали» в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

Читайте также:
Центр Ростова перекроют в День города 16 сентября«Чудесный праздник в честь весны»: как отмечали День города в Ростове сто лет назадВ Ростове на День города выступила группа «Ария», несмотря на запрет Голубева
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Закупки#Происшествие#Праздник#Украшения#День города в Ростове
Подпишитесь
На Дону тратят миллионы рублей на выборы, а ростовчане не могут оплатить проезд
Сегодня, 15:21
После завершения строительства Западная хорда станет первой платной дорогой Ростова
Сегодня, 14:45
Новые штрафы и платная медицина ждут жителей в Ростовской области с 1 сентября
Сегодня, 13:30
Для музея в Таганроге купят машины после падения ракеты
Сегодня, 10:55
Дизельное топливо пропало на ряде заправок в Ростове
Сегодня, 09:20
В Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из мусорных сеток
Сегодня, 14:45