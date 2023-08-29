В Ростове украшение улиц ко Дню города закончат к 4 сентября

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Во вторник, 29 августа, Алексей Логвиненко сообщил, что в 274-ую годовщину дня основания Ростова город собираются украсить в оранжево-красную гамму.
Перед входом в парк имени Максима Горького установят композицию из 21 флага, а на площадях и улицах Ростова появятся световые деревья.
Дворец творчества детей и молодежи собираются украсить красочными панно с изображениями главных достопримечательностей города — реки Дон, здания Администрации, здания Южного управления ЦБ РФ, а также «Ростов-Арены».
Кроме того, композиции с фотографиями главных достопримечательностей Ростова установят вдоль парка имени Горького и на площади Советов, где также появится световая композиция «Ростов-на-Дону в моем сердце».
«Праздничное убранство донской столицы будет готово к 4 сентября», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в 2023 году на украшение Ростова ко Дню города бюджет «урезали» в 10 раз по сравнению с прошлым годом.