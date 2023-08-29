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Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:21

В Ростове завершили создание мурала с портретом атамана Матвея Платова

В Ростове завершили создание мурала с портретом атамана Матвея Платова

29 августа 2023, 15:19
Фото: donland
В Ростове завершили создание мурала с портретом атамана Матвея Платова
В Ростове на фасаде жилого дома на улице Скачкова появился мурал с портретом атамана Матвея Платова, подробности рассказали в пресс-службе донского правительства.

Власти объявили, что в настоящий момент в Ростовской области проходит акция под названием «Моя улица». Во время этой акции активисты с добровольцами могут создавать муралы на жилых домах и фасадах общественных зданий.

Одним из подобных произведений творчества дончан стал мурал с портретом атамана Платова, который закончили на днях. Теперь он украшает фасад дома на улице Скачкова, 54.

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По словам председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Александра Никиточкина, мурал напоминает потомкам не только о самом атамане, но и роли донских казаков в текущей спецоперации, символизируя связь между поколениями жителей Ростовской области.

Ранее в Ростове поделились планами по созданию новых муралов с историческими личностями.

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