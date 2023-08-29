В Ростове завершили создание мурала с портретом атамана Матвея Платова

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Власти объявили, что в настоящий момент в Ростовской области проходит акция под названием «Моя улица». Во время этой акции активисты с добровольцами могут создавать муралы на жилых домах и фасадах общественных зданий.
Одним из подобных произведений творчества дончан стал мурал с портретом атамана Платова, который закончили на днях. Теперь он украшает фасад дома на улице Скачкова, 54.
По словам председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Александра Никиточкина, мурал напоминает потомкам не только о самом атамане, но и роли донских казаков в текущей спецоперации, символизируя связь между поколениями жителей Ростовской области.
Ранее в Ростове поделились планами по созданию новых муралов с историческими личностями.