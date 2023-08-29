В Ростовской области оборот розничной торговли увеличился на 9,4%

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Власти объявили, что за январь–июль 2023 года рост оборота розничной торговли составил 9,4% по отношению к показателям за аналогичный период 2022 года.
Директор департамента донского потребрынка Алексей Панкратов рассказал, что через розницу в Ростовской области продали товаров на общую сумму 811 миллиардов рублей. Это обеспечило Ростовской области пятое место среди всех регионов и республик РФ. По словам эксперта, этому способствовал рост реальных доходов населения, высокие темпы кредитования вместе с отложенным спросом.
Если анализировать рост по отраслям торговли, то драйвером стала организованная торговля, оборот которой вырос на 10,1%. При это она занимает 93,4% от оборота рынка. Торговля на рынках и ярмарочных площадках осталась на уровне прошлого года.
В продуктовой рознице рост оборота также вырос на 10,5%, а продажи непродовольственных товаров увеличились практически на 8%. Кроме того, продолжает развиваться отрасль онлайн-продаж, только за первые семь месяцев года через Интернет реализовали товаров на 45,6 миллиарда рублей — это на 19,5% больше оборота прошлого года.
Ранее в Ростове эксперты предположили, какие показатели оборота будут демонстрировать предприятия малого и среднего бизнеса в 2026 году.