В Ростовской области оборот розничной торговли увеличился на 9,4%

В продуктовой рознице рост оборота также вырос на 10,5%, а продажи непродовольственных товаров увеличились практически на 8%. Кроме того, продолжает развиваться отрасль онлайн-продаж, только за первые семь месяцев года через Интернет реализовали товаров на 45,6 миллиарда рублей — это на 19,5% больше оборота прошлого года.