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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Ростовской области оборот розничной торговли увеличился на 9,4%

В Ростовской области оборот розничной торговли увеличился на 9,4%

29 августа 2023, 15:02
Фото: 1MI
В Ростовской области оборот розничной торговли увеличился на 9,4%
В Ростовской области за год оборот розничной торговли вырос на 9,4%, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти объявили, что за январь–июль 2023 года рост оборота розничной торговли составил 9,4% по отношению к показателям за аналогичный период 2022 года.

Директор департамента донского потребрынка Алексей Панкратов рассказал, что через розницу в Ростовской области продали товаров на общую сумму 811 миллиардов рублей. Это обеспечило Ростовской области пятое место среди всех регионов и республик РФ. По словам эксперта, этому способствовал рост реальных доходов населения, высокие темпы кредитования вместе с отложенным спросом.

Оборот розничной торговли вырос на 9% в Ростовской области за последние полгода
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Если анализировать рост по отраслям торговли, то драйвером стала организованная торговля, оборот которой вырос на 10,1%. При это она занимает 93,4% от оборота рынка. Торговля на рынках и ярмарочных площадках осталась на уровне прошлого года.

В продуктовой рознице рост оборота также вырос на 10,5%, а продажи непродовольственных товаров увеличились практически на 8%. Кроме того, продолжает развиваться отрасль онлайн-продаж, только за первые семь месяцев года через Интернет реализовали товаров на 45,6 миллиарда рублей — это на 19,5% больше оборота прошлого года.

Ранее в Ростове эксперты предположили, какие показатели оборота будут демонстрировать предприятия малого и среднего бизнеса в 2026 году.

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