В Ростовской области собираются заключить концессию на второй этап «Западной хорды»

На концессионера возложат обязательства по строительству дорожного объекта, второй этап должен быть закончен в течение 30 месяцев с момента получения последнего земельного участка под возведение второго этапа «Западной хорды». В четвертом пункте распоряжения указано, что для строительства дороги предстоит снести несколько строений, вырубить деревья и переустроить инженерные коммуникации, расположенные на территории Советского и Железнодорожного районов Ростова.