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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

В Ростовской области собираются заключить концессию на второй этап «Западной хорды»

В Ростовской области собираются заключить концессию на второй этап «Западной хорды»

29 августа 2023, 13:33
Фото: donland.ru
В Ростовской области собираются заключить концессию на второй этап «Западной хорды»
В Ростовской области опубликовали распоряжение о заключении концессии для создания и эксплуатации второго этапа «Западной хорды», документ появился на портале правовой информации.

Во вторник, 29 августа, на портале документов донского правительства появилось распоряжение, подписанное губернатором Василием Голубевым, о заключении концессии по строительству и эксплуатации второго этапа «Западной хорды» на участке от автодороги А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» до моста через реку Дон на Западном обходе от улицы Всесоюзной до Западного шоссе. Концессионером будет выступать АО «Западная хорда Ростова-на-Дону».

В документах указано, что после заключения концессионного соглашения этот участок трассы будут использовать на платной основе. В течение пяти рабочих дней АО «Западная хорда Ростова» получит проект концессионного соглашения, на подписание документа им дают 10 дней.

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На концессионера возложат обязательства по строительству дорожного объекта, второй этап должен быть закончен в течение 30 месяцев с момента получения последнего земельного участка под возведение второго этапа «Западной хорды».На концессионера возложат обязательства по строительству дорожного объекта, второй этап должен быть закончен в течение 30 месяцев с момента получения последнего земельного участка под возведение второго этапа «Западной хорды».
На концессионера возложат обязательства по строительству дорожного объекта, второй этап должен быть закончен в течение 30 месяцев с момента получения последнего земельного участка под возведение второго этапа «Западной хорды».
Фото: donland.ru

На концессионера возложат обязательства по строительству дорожного объекта, второй этап должен быть закончен в течение 30 месяцев с момента получения последнего земельного участка под возведение второго этапа «Западной хорды». В четвертом пункте распоряжения указано, что для строительства дороги предстоит снести несколько строений, вырубить деревья и переустроить инженерные коммуникации, расположенные на территории Советского и Железнодорожного районов Ростова.

Строительная длина объекта составит более 7,5 километра, после завершения строительства планируемая скорость движения составит 90 километров в час, сама дорога будет четырехполосной. Во время второго этапа строительства возведут два моста-эстакады и два путепровода. Расходы на строительство объекта составят более 17,99 миллиарда рублей.

В документе также привели предварительные тарифы на проезд по участку.

Фото: Правительство Ростовской области

Ранее эколог рассказал, как строительство Западной хорды отразится на экологии Ростова.

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