В Ростовской области собираются заключить концессию на второй этап «Западной хорды»

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Во вторник, 29 августа, на портале документов донского правительства появилось распоряжение, подписанное губернатором Василием Голубевым, о заключении концессии по строительству и эксплуатации второго этапа «Западной хорды» на участке от автодороги А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» до моста через реку Дон на Западном обходе от улицы Всесоюзной до Западного шоссе. Концессионером будет выступать АО «Западная хорда Ростова-на-Дону».
В документах указано, что после заключения концессионного соглашения этот участок трассы будут использовать на платной основе. В течение пяти рабочих дней АО «Западная хорда Ростова» получит проект концессионного соглашения, на подписание документа им дают 10 дней.
На концессионера возложат обязательства по строительству дорожного объекта, второй этап должен быть закончен в течение 30 месяцев с момента получения последнего земельного участка под возведение второго этапа «Западной хорды». В четвертом пункте распоряжения указано, что для строительства дороги предстоит снести несколько строений, вырубить деревья и переустроить инженерные коммуникации, расположенные на территории Советского и Железнодорожного районов Ростова.
Строительная длина объекта составит более 7,5 километра, после завершения строительства планируемая скорость движения составит 90 километров в час, сама дорога будет четырехполосной. Во время второго этапа строительства возведут два моста-эстакады и два путепровода. Расходы на строительство объекта составят более 17,99 миллиарда рублей.
В документе также привели предварительные тарифы на проезд по участку.