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В Таганроге в День города по улицам проедет театральный трамвай

В Таганроге в День города по улицам проедет театральный трамвай

29 августа 2023, 17:33
Фото: pxhere.com
В Таганроге в День города по улицам проедет театральный трамвай
В Таганроге 2 и 3 сентября по улица города проедет театральный трамвай, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Таганрогская правда» напомнил, что 2 и 3 сентября в связи с празднованием 325-летия со дня основания города по улицам проедет необычный трамвай, который после праздника выйдет на один из регулярных маршрутов.

Вагон трамвая оформлен в историческом стиле — его салон украшен фотографиями старого Таганрога и изображениями известных личностей, чья история жизни тесно связана с жизнью города.

В издании сообщили, что 2 сентября в 11.00 мск пройдет открытие исторического трамвая «ТаКТ» у трамвайного депо. В течение дня трамвай будет ездить по города, а актеры театра покажут пассажирам мини-спектакль об известных исторических личностях.

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Представление можно будет увидеть только на определенных остановках. В 11.20 мск трамвай отбывает от депо, в 11.55 прибудет в остановке «Спартаковский», через 20 минут — к «Площади восстания» маршрута №5, в 12.30 мск трамвай будет у «Завода Прибой», через 15 минут вновь вернется на «Площадь восстания», а в 13.05 мск окажется на остановке «Новый вокзал».

Кроме того, вечером 2 сентября в 18.30 мск у Молодежного центра на улице Петровской, 89 маленьким зрителям покажут премьеру кукольного спектакля «Охохонюшки».

3 сентября актеры театра продолжат давать мини-представления на остановках трамвая, а для детей трижды покажут спектакли «Охохонюшки» у депо в 11.00 мск, рядом с конечной остановкой маршрута №5 в 14.00 и в сквере Нового вокзала в 17.00. Все мероприятия в день города проведут бесплатно.

Ранее в Ростове рассказали, когда закончат украшать улицы ко Дню города.

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