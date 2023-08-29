В Таганроге в День города по улицам проедет театральный трамвай

Представление можно будет увидеть только на определенных остановках. В 11.20 мск трамвай отбывает от депо, в 11.55 прибудет в остановке «Спартаковский», через 20 минут — к «Площади восстания» маршрута №5, в 12.30 мск трамвай будет у «Завода Прибой», через 15 минут вновь вернется на «Площадь восстания», а в 13.05 мск окажется на остановке «Новый вокзал».