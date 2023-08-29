«Версии и разоблачение»: почему многие ростовчане не верят в смерть Пригожина

«Оно может быть везде, в том числе, и в органах власти. Об этом неоднократно говорил наш президент. Нельзя игнорировать и пятую колонну, которая десятилетиями ведет в России тайную борьбу за свои интересы. Их не устраивает самостоятельная, независимая позиция страны. Они хотят повернуть все назад, как было до санкций. Хотят по-прежнему торговать с США, ориентироваться на западный мир и жить в том пространстве людьми второго сорта», — отмечает Сухарь.