«Версии и разоблачение»: почему многие ростовчане не верят в смерть Пригожина

Posted Сегодня, 20:23
Published Сегодня, 20:23
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Почему ростовчане до сих пор не верят в гибель главы ЧВК «Вагнер», кому на самом деле могла быть выгодна его смерть — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Политолог Александр Сухарь подчеркивает, что в Ростове особенно очевидно ощущается неверие ростовчан в гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Причиной этому собеседник видит в особенностях менталитета.
Жители Дона всегда довольно сакрализовано воспринимали фигуры царей, руководителей, героев. Считая, что на них не распространяются обычные человеческие законы. Что они не могут просто умереть или погибнуть.
«Таинственный ореол причин событий всегда присутствовал в нашей истории», — говорит эксперт.
В качестве примера спикер приводит российского императора Александра I. По мнению дончан, он никак не мог умереть в Таганроге. Была придумана целая история об исчезновении Александра I, которого якобы потом даже «видели» в Сибири в образе старца.
Тоже самое было и с Николаем II, которому, согласно народной легенде, тоже удалось спастись. По одной версии он был эвакуирован за рубеж. По другой — скрывался на Дону под чужим именем. В числе подобных примеров истории есть и казачьи атаманы, которые, по версии жителей Дона, не погибли в годы гражданской войны.
«Нечто похожее происходит сегодня и с Пригожиным. Для жителей Донбасса и Ростовской области его фигура легендарная. Во многом героизирована и отнюдь не на пустом месте. Поэтому поверить в его гибель достаточно сложно», — говорит эксперт.
Рассматривая вероятные причины крушения самолета, политолог подчеркивает, что у донского населения есть твердая вера в силу наших спецслужб и армии. Поэтому в версию теракта из-за рубежа многие дончане поверить отказались.
Диверсия изнутри — вроде бы тоже нелогична. А несчастный случай, с точки зрения жителей Ростовской области, и вовсе абсурден. Поэтому жители Ростовской области обсуждают единственную оставшуюся, с их точки зрения, версию — инсценировку гибели.
«Реальность же такова, что случайные события — случаются. Даже такие, которые невозможно ожидать. Об этом говорил еще исследователь Нассим Талеб в концепции книги „Черный лебедь“. Причем такие события оказывают влияние на более серьезные процессы вокруг», — убежден Александр Сухарь.
Рассуждая о реальности событий, политолог задается вопросом. Разве можно было заранее поверить в то, что одиночка Ли Харви Освальд возьмет в руки ружье и убьет президента США Джона Кеннеди? И подобных примеров, по его словам, много.
«Эти примеры не являются показателями плохой работы тех или иных ведомств или каких-то отдельных личностей. Просто надо принять, что они могут случаться», — объясняет эксперт.
Тем не менее собеседник заостряет внимание на некоторых странных совпадениях. Мятеж Пригожина в Ростове произошел 24 июня. А погиб глава «Вагнера» практически через два месяца — 23 августа. Во время мятежа было сбито 10 членов экипажа — 10 человек погибли при крушении самолета Пригожина.
«Создается ощущение, что нам специально подкидывают версию о каком-то мщении российской власти. Но этот вариант я даже не рассматриваю — не верю. Руководитель такого уровня, как наш президент, не склонен к мстительным эмоциями или проявлениям мести, — убежден Александр Сухарь. — Поэтому когда нас пытаются втиснуть в небольшой дискурс о мстительности российского руководства, умный человек сразу понимает, что эту историю нам сознательно навязывают».
Спикер уверен, что в гибели Пригожина, не учитывается один из важных фактов. А именно — предательство.
«Оно может быть везде, в том числе, и в органах власти. Об этом неоднократно говорил наш президент. Нельзя игнорировать и пятую колонну, которая десятилетиями ведет в России тайную борьбу за свои интересы. Их не устраивает самостоятельная, независимая позиция страны. Они хотят повернуть все назад, как было до санкций. Хотят по-прежнему торговать с США, ориентироваться на западный мир и жить в том пространстве людьми второго сорта», — отмечает Сухарь.
Помимо предательства пятой колонны, эксперт не исключает и возможность вражеской диверсии при крушении самолета Пригожина.
«Россия сегодня находится в непростых условиях. Мы ведем спецоперацию. Против нас объединились большинство европейских стран и целый ряд стран-сателлитов западного мира. Своей целью они ставят не только свержение власти. Им не нужна такая Россия, как сейчас. Им нужна ресурсная страна или состоящая из нескольких государств. Не зря же ряд западных стратегов видят позитив в дроблении нашей страны. Оптимальный, с их точки зрения, вариант — семь государств на территории России с управляемым марионеточным режимом», — констатирует политолог.
Поэтому недруги страны пытаются выискивать узловые моменты, которые, на их взгляд, позволят раскачать ситуацию в России. Сильная страна на востоке континента, соединяющая Европу и Азию, Западу не нужна. Тем более сейчас, когда ведется большая работа по дестабилизации ситуации в Африке.
«Возможно, не случайно, Пригожин погиб по возвращению из Африки, где „Вагнер“ играл существенную роль в защите пророссийского режима. Убрать такую сильную фигуру, как Пригожин, а еще и свалить это на российскую власть — это прекрасный сценарий для западных стратегов. Но мы не должны вестись на эти инсинуации. В этом случае нужно „включать мозги“ и понимать, что нас пытаются сбить с правильного пути», — резюмирует спикер.
Ранее со ссылкой на слова ростовского депутата, RostovGazeta сообщала, что российские звезды могут быть фасадом пятой колонны.