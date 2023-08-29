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Водитель из Ростовской области спровоцировал смертельное ДТП с двумя ранеными

Водитель из Ростовской области спровоцировал смертельное ДТП с двумя ранеными

29 августа 2023, 05:47
Фото: 1MI
Житель Ростовской области спровоцировал аварию, в которой один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Происшествие случилось в Минеральных Водах, где житель донского региона на Volkswagen Polo проехал на красный свет на перекрестке. Это стало причиной столкновения с Kia Optima.

От полученных травм погибла 41-летняя пассажирка Volkswagen. Водитель этой машины и пассажирка из второго автомобиля получили тяжелые переломы и травмы.

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«Спровоцировал аварию 39-летний житель донского региона, который злостным нарушителем ПДД не является. Теперь предстоит установить, были ли он трезвый», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее фура с щебнем загорелась во время движения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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