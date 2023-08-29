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Врач рассказал об опасности штамма коронавируса «эрис» для ростовчан

Врач рассказал об опасности штамма коронавируса «эрис» для ростовчан

29 августа 2023, 04:35
Фото: 1MI
Врач рассказал об опасности штамма коронавируса «эрис» для ростовчан
ВОЗ добавила линию нового варианта омикрон-штамма коронавируса EG 5 («эрис») под наблюдение. Считается, что «эрис» ускользает от имеющегося у населения иммунитета. Какие симптомы «эриса», и для кого он может быть опасным, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По словам ростовских медиков, заражение «эрисом» вызывает те же симптомы, как и предыдущие подвиды омикрона. Это боль в горле, кашель, насморк и лихорадка.

Врачи подчеркивают, что ряд здоровых людей могут и не заметить заражение «эрисом». А у пациентов с ослабленным иммунитетом и большим набором хронических заболеваний, болезнь может протекать тяжело.

«Но никаких опасений у нас нет. Большинство людей привиты, многие переболели. Развиваться коронавирусу особо негде», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Доктор уверен, что «эрис» повторит судьбу других подвидов омикрона — «кракена» и «арктура». Он станет сезонным заболеванием, таким, как грипп.

«А от гриппа мы каждый год прививаем разными вакцинами», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, как распознать грипп у заболевшего.

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