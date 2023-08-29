Врач рассказал об опасности штамма коронавируса «эрис» для ростовчан

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
По словам ростовских медиков, заражение «эрисом» вызывает те же симптомы, как и предыдущие подвиды омикрона. Это боль в горле, кашель, насморк и лихорадка.
Врачи подчеркивают, что ряд здоровых людей могут и не заметить заражение «эрисом». А у пациентов с ослабленным иммунитетом и большим набором хронических заболеваний, болезнь может протекать тяжело.
«Но никаких опасений у нас нет. Большинство людей привиты, многие переболели. Развиваться коронавирусу особо негде», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
«А от гриппа мы каждый год прививаем разными вакцинами», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, как распознать грипп у заболевшего.