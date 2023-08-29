Врач рассказал об опасности штамма коронавируса «эрис» для ростовчан

ВОЗ добавила линию нового варианта омикрон-штамма коронавируса EG 5 («эрис») под наблюдение. Считается, что «эрис» ускользает от имеющегося у населения иммунитета. Какие симптомы «эриса», и для кого он может быть опасным, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

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