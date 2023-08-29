Жителю в Ростовской области дали 8 лет колонии за жестокое убийство друга

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
В апреле текущего года подозреваемый находился в одном из домов, расположенных в садовом товариществе «Мичуринец» города Азова. Здесь он устроил застолье вместе со своим знакомым, но между ними произошла ссора.
«В результате неожиданно возникшего конфликта фигурант нанес оппоненту четыре ножевых удара. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных ран», — сказано в сообщении.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, теперь суд отправил его в колонию строгого режима на 8,5 года. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее участникам перестрелки с пятью жертвами на Дону отменили оправдательный приговор.