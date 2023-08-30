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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 14:57

Адвоката, обещавшего «отмазать» обвиняемого от СИЗО за 4 млн руб, осудят в Ростове

Адвоката, обещавшего «отмазать» обвиняемого от СИЗО за 4 млн руб, осудят в Ростове

30 августа 2023, 14:55
Фото: 1MI
Адвоката, обещавшего «отмазать» обвиняемого от СИЗО за 4 млн руб, осудят в Ростове
В Ростове за мошенничество осудят бывшего адвоката, сообщили в Следкоме региона.

Следователи в Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2019 году адвокат заверил гражданина в том, что за четыре миллиона рублей поможет изменить меру пресечения его сыну. На тот момент молодой человек находился под стражей. Однако выполнять свои обещания адвокат даже не собирался. Получив деньги, он потратил их на свои нужды.

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В СК отмечают, что ранее адвокат уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления в Краснодарском крае.

Теперь его судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что бывший глава администрации Новочеркасска Зюзин проведет в колонии 8 лет.

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