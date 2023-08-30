Адвоката, обещавшего «отмазать» обвиняемого от СИЗО за 4 млн руб, осудят в Ростове

В 2019 году адвокат заверил гражданина в том, что за четыре миллиона рублей поможет изменить меру пресечения его сыну. На тот момент молодой человек находился под стражей. Однако выполнять свои обещания адвокат даже не собирался. Получив деньги, он потратил их на свои нужды.