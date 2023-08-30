Адвоката, обещавшего «отмазать» обвиняемого от СИЗО за 4 млн руб, осудят в Ростове

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Следователи в Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
В 2019 году адвокат заверил гражданина в том, что за четыре миллиона рублей поможет изменить меру пресечения его сыну. На тот момент молодой человек находился под стражей. Однако выполнять свои обещания адвокат даже не собирался. Получив деньги, он потратил их на свои нужды.
В СК отмечают, что ранее адвокат уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления в Краснодарском крае.
Теперь его судьбу решит суд.
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