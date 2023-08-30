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Аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай летом 2023 года

Аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай летом 2023 года

30 августа 2023, 09:12
Фото: pxhere.com
Аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай летом 2023 года
В Ростовской области жара и дожди уничтожили урожай кукурузы в Цимлянском районе, о потерях урожая других культур рассказал председатель комитета по аграрной политике региона Вячеслав Василенко.

Напомним, ранее стало известно, что дожди и 40-градусная жара стали причиной уничтожения половины урожая винограда летом 2023 года.

В беседе с порталом «РБK Ростов» зампредседателя ЗСРО — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко рассказал, что аномальная жара с обильными дождями сказалась только на некоторых видах сельскохозяйственных культур.

По словам Василенко, большую часть времени погода была хорошей и создала прекрасные условия для сельскохозяйственных культур, однако в Цимлянском районе обильные осадки объемом 25 миллиметров и последовавшая за ними через два дня жара привели к высыханию кукурузы.

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В то же время президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин подтвердил гибель кукурузы, добавив, что пока не может дать оценку урожаю подсолнечника. Выводы о его объемах можно будет сделать только в конце сентября.

Вячеслав Василенко добавил, что экстремальные погодные условия не оказали влияния на состояние льна, просо и риса, кроме того, в большинстве районов Ростовской области и кукуруза существенно не пострадала.

Ранее в Ростовской области на полях обнаружили растительноядных клопов.

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