Аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай летом 2023 года

В то же время президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин подтвердил гибель кукурузы, добавив, что пока не может дать оценку урожаю подсолнечника. Выводы о его объемах можно будет сделать только в конце сентября.