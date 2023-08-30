Аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай летом 2023 года

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Напомним, ранее стало известно, что дожди и 40-градусная жара стали причиной уничтожения половины урожая винограда летом 2023 года.
В беседе с порталом «РБK Ростов» зампредседателя ЗСРО — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко рассказал, что аномальная жара с обильными дождями сказалась только на некоторых видах сельскохозяйственных культур.
По словам Василенко, большую часть времени погода была хорошей и создала прекрасные условия для сельскохозяйственных культур, однако в Цимлянском районе обильные осадки объемом 25 миллиметров и последовавшая за ними через два дня жара привели к высыханию кукурузы.
В то же время президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин подтвердил гибель кукурузы, добавив, что пока не может дать оценку урожаю подсолнечника. Выводы о его объемах можно будет сделать только в конце сентября.
Вячеслав Василенко добавил, что экстремальные погодные условия не оказали влияния на состояние льна, просо и риса, кроме того, в большинстве районов Ростовской области и кукуруза существенно не пострадала.
Ранее в Ростовской области на полях обнаружили растительноядных клопов.