Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на председателя Союза виноградарей и виноделов Дона Игоря Губина рассказал, что аномальная жара и обильные дожди, которые проливались в регионе последние два сезона, могут привести к уменьшению объема урожая винограда текущего года. По оценкам эксперта, объем урожая составит всего 50% от показателей 2022 года — всего около 5 тысяч тонн винограда.
По словам Губина, ключевым фактором стала даже не затяжная 40-градусная жара, а аномальная влажность, которая спровоцировала ложную серую гниль винограда и быстрый рост сорняков. По этой причине виноград, как говорят виноградари, «сгорел», из-за этого и урожай окажется низким.
Игорь Губин утверждает, что некоторым виноградарям повезло больше, они успели обработать виноградники химзащитой, однако значительная часть производителей винограда останется без урожая.
Ранее стало известно, что в 2022 году объемы производства вина в Ростовской области увеличили на 80%.