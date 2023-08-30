Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на председателя Союза виноградарей и виноделов Дона Игоря Губина рассказал, что аномальная жара и обильные дожди, которые проливались в регионе последние два сезона, могут привести к уменьшению объема урожая винограда текущего года. По оценкам эксперта, объем урожая составит всего 50% от показателей 2022 года — всего около 5 тысяч тонн винограда.