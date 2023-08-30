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В Ростовской области урожай винограда 2023 года может сократиться в два раза

Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды

30 августа 2023, 06:35
Фото: pxhere.com
В Ростовской области урожай винограда 2023 года может сократиться в два раза
В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий урожай винограда текущего года может оказаться на 50% меньше прошлогодних объемов, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на председателя Союза виноградарей и виноделов Дона Игоря Губина рассказал, что аномальная жара и обильные дожди, которые проливались в регионе последние два сезона, могут привести к уменьшению объема урожая винограда текущего года. По оценкам эксперта, объем урожая составит всего 50% от показателей 2022 года — всего около 5 тысяч тонн винограда.

По словам Губина, ключевым фактором стала даже не затяжная 40-градусная жара, а аномальная влажность, которая спровоцировала ложную серую гниль винограда и быстрый рост сорняков. По этой причине виноград, как говорят виноградари, «сгорел», из-за этого и урожай окажется низким.

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Игорь Губин утверждает, что некоторым виноградарям повезло больше, они успели обработать виноградники химзащитой, однако значительная часть производителей винограда останется без урожая.

Ранее стало известно, что в 2022 году объемы производства вина в Ростовской области увеличили на 80%.

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